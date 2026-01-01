Die Freshwater Apartments liegen nahe eines Parks und bei der Lily Creek Lagoon in schöner Umgebung. Die Fahrt ins Stadtzentrum dauert zwei Minuten.

Zur Unterkunft gehört ein grosser Pool, Waschmöglichkeiten, kostenloses Wifi, kostenlose Parkplätze und ein Grillplatz. Die Restaurants im Stadtzentrum sind zu Fuss oder per Fahrzeug erreichbar.

Die Studios und Apartments mit einem bis drei Schlafzimmer sind alle sehr geräumig und bieten nebst den üblichen Annehmlichkeiten zusätzlich eine Kochmöglichkeit. Die Apartments mit einem oder drei Schlafzimmer bieten zudem eine sichtgeschützte Aussendusche. Die Deluxe Apartments mit einem Schlafzimmer verfügen zudem über eine Aussenbadewanne.