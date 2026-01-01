Beschreibung

Lage Das Resort liegt direkt am berühmten schneeweissen Cable Beach. Zum Stadtzentrum sind es etwa 10 Fahrminuten.

Angebot Das Resort bietet mehrere Restaurants und Bars, zwei Pools, davon einer für Adults Only, einen Spa, Parkplätze, Tennisplätze, einen Minigolfplatz und einen Fitnessbereich. Die bekannte Kamelkara-wane von Broome zieht jeden Abend am Strand vor dem Hotel vorbei.