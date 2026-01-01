Cable Beach Club Resort
Broome
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am berühmten schneeweissen Cable Beach. Zum Stadtzentrum sind es etwa 10 Fahrminuten.
Angebot
Das Resort bietet mehrere Restaurants und Bars, zwei Pools, davon einer für Adults Only, einen Spa, Parkplätze, Tennisplätze, einen Minigolfplatz und einen Fitnessbereich. Die bekannte Kamelkara-wane von Broome zieht jeden Abend am Strand vor dem Hotel vorbei.
Zimmer
Die 225 Studios, Bungalows, Villen und Suiten sind mit viel Kunsthandwerk im asiatischen Stil, komfortabel und luxuriös ausgestattet und blicken in den Garten, zum Pool oder aufs Meer. Die Bungalows verfügen über zwei bis drei Schlafzimmer und eine Kochmöglichkeit während die Villen zusätzlich einen eigenen Pool haben.
ab CHF 275.– / pro Person
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