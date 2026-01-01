Zu den Annehmlichkeiten des Retreats gehören Grillplätze im Freien, kostenloses Wifi sowie kostenlose Parkplätze. Eine grosse Auswahl an Essens- und Getränkepaketen sorgt für das leibliche Wohl.

Die vier Boutique Unterkünfte bieten Sitzplätze in der ersten Reihe um die Wildnis auf Kangaroo Island zu beobachten. Die Unterkünfte verfügen über einen Holzkamin, eine Kochmöglichkeit, eine Kaffeemaschine, ein Fernglas und eine rot/grün Taschenlampe für Erkundungen. Die Villen haben eine freistehende Badewanne, während The Rise und The Residence eine Outdoor Badewanne haben.