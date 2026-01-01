Aurora Ozone Hotel
Kangaroo I.- Kingscote
Beschreibung
Lage
Das Hotel Aurora Ozone liegt direkt am Strand des Kingscote Beach auf Kangaroo Island und nur rund 20 Fahrminuten vom Flughafen Kingscote entfernt.
Angebot
Im hoteleigenen Restaurant «Zone» geniessen Sie bei lokalen Gerichten und Getränken den Ausblick über die Nepean Bucht. Das Hotel verfügt über eine Sauna, einen Pool, Parkplätze und kostenlo-ses Wifi.
Zimmer
Die grossen Zimmer und Apart-ments mit einem oder zwei Schlafzimmern sind alle mit einer Klimaanlage, einem kleinen Kühlschrank, einem TV sowie einem Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Die Heritage Sea View haben einen geteilten Balkon während die Executive Sea View über einen eigenen Balkon verfügen. Die Poolside Family verfügen über ein Doppel- und zwei Einzelbetten und die Apartments über eine Spa Badewanne und eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 114.– / pro Person
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