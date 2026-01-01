Im hoteleigenen Restaurant «Zone» geniessen Sie bei lokalen Gerichten und Getränken den Ausblick über die Nepean Bucht. Das Hotel verfügt über eine Sauna, einen Pool, Parkplätze und kostenlo-ses Wifi.

Die grossen Zimmer und Apart-ments mit einem oder zwei Schlafzimmern sind alle mit einer Klimaanlage, einem kleinen Kühlschrank, einem TV sowie einem Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Die Heritage Sea View haben einen geteilten Balkon während die Executive Sea View über einen eigenen Balkon verfügen. Die Poolside Family verfügen über ein Doppel- und zwei Einzelbetten und die Apartments über eine Spa Badewanne und eine Kochmöglichkeit.