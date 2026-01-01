Stranraer Homestead B&B
Kangaroo I.- Kingscote
Beschreibung
Lage
Das mit viel Liebe geführte Stranraer B&B liegt mitten auf Kangaroo Island, unweit der zahlreichen Sehenswürdigkeiten.
Angebot
Das historische Gebäude von 1920 wird von 1290 Hektaren Land umgeben. In der näheren Umgebung befinden sich zwei Teiche. Das Stranraer verfügt über ein Esszimmer, wo die Mahlzeiten serviert werden.
Zimmer
Die Zimmer sind geschmacksvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten.
Unsere Meinung
Hübsche, persönlich geführte Unterkunft mit viel Charme. Die Besitzer kümmern sich persönlich um das Wohl der Gäste.
Preis auf Anfrage
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