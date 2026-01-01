Beschreibung

Lage Das mit viel Liebe geführte Stranraer B&B liegt mitten auf Kangaroo Island, unweit der zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

Angebot Das historische Gebäude von 1920 wird von 1290 Hektaren Land umgeben. In der näheren Umgebung befinden sich zwei Teiche. Das Stranraer verfügt über ein Esszimmer, wo die Mahlzeiten serviert werden.

Zimmer Die Zimmer sind geschmacksvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten.