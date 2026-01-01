Beschreibung

Einleitung Die neue Version der Southern Ocean Lodge, welche in der ganzen Welt als Pionier des Erlebnisluxus in Australien gefeiert wird, ist zurück und krönt die schönen Klippen von Kangaroo Island. Die neu gestaltete Luxuslodge ähnelt dem Original, mit atemberaubendem Blick auf den Südlichen Ozean, einer prächtigen Lounge und einer Reihe luxuriöser Gästesuiten, die sich entlang der Küste erstrecken. Die Southern Ocean Lodge kombiniert modernes Design, erstklassige Küche und eine persönliche Verbindung zur Natur und zelebriert den unverwüstlichen Geist von Kangaroo Island, seiner Tierwelt und seiner Gemeinschaft.

Lage Die Southern Ocean Lodge liegt spektakulär auf der Klippe im Südwesten der Insel, nahe der Hanson Bay. In der Nähe befinden sich der Flinders Chase Nationalpark und der Kelly Hill Conservation Park. Vom Flughafen aus ist die Lodge per Fahrzeug nur rund eine Stunde entfernt.

Angebot Das Haupthaus wird von einem grossen Eingangsbereich mit Rezeption, Bar, erlesenem Weinkeller und einer Lounge mit einen atemberaubenden Ausblick auf die vorgelagerten Klippen und das Meer geprägt. Das Restaurant der Lodge befindet sich ebenfalls im Haupthaus. Die Southern Ocean Lodge verfügt zudem über einen beheizten Infinitypool. Die Gegend um die Lodge lässt sich ganz einfach zu Fuss entdecken. Der Spa, ein ruhiger Zufluchtsort, bietet neben Entspannungsbehandlungen auch einen Fitnessbereich, eine Sauna sowie ein warmes und kaltes Tauchbecken. Ausgewählte, im Preis eingeschlossene Aktivitäten werden von Lodge-eigenen Guides durchgeführt und bringen die Gäste zu den Sehenswürdigkeiten der Insel.

Zimmer Die lichtdurchfluteten und komfortablen Suiten bieten eine Klimaanlage, einen Kamin, eine Regendusche und eine im Preis inkludierte Minibar. Alle Suiten begeistern mit einer uneingeschränkten Meersicht und verfügen über eine Lounge sowie eine grosse Veranda mit Sitzgelegenheit. Die Remarkable Suiten mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmer sind doppelt so gross wie die Flinders Suiten und sind zusätzlich mit einem kleinen Pool ausgestattet. Die erstklassige Osprey Suite am äusseren Ende der Lodge verzaubert ihre Gäste mit einem atemberaubenden Panoramablick auf das Südpolarmeer und einem Infinitypool.