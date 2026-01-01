Die drei Villen sind sehr geräumig und luxuriös eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Zudem sind alle mit einem grosszügigen Wohnbereich mit Küche ausgestattet und bieten eine Terrasse, von welcher die Gäste auf den Murray River sehen. Das Pastiche Retreat ist hell eingerichtet und verfügt über eine eigene Sauna und einen Whirlpool. Das Montage Retreat ist über 300 m2 gross und verfügt auch über einen Whirlpool und eine Sauna, zudem aber auch über einen eigenen Swimmingpool im Innenhof.

Das Collage Retreat ist die grösste der drei Villen, hier können maximal 4 Personen untergebracht werden. Beide Schlafzimmer des Collage Retreats verfügen über ein eigenes Badezimmer. Zudem ist diese Villa mit einem grossen Swimmingpool, einem kleinen Wasserfall und einem Whirlpool ausgestattet.