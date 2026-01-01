The Frames
Murray River
Beschreibung
Lage
The Frames liegt rund 265 Kilometer nordöstlich von Adelaide und ist in rund drei Fahrstunden erreichbar. Perfekt kombinieren lässt sich die Fahrt zum The Frames mit einem Aufenthalt im Barossa Valley, da Sie die bekannteste Weinregion Australiens sowieso auf dem Weg passieren. Die Lage der Unterkunft am Murray River verspricht ein Naturerlebnis par excellence sowie einen Aufenthalt inmitten grossartiger Natur.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über drei individuelle Villen, so dass die Gäste der Unterkunft gar nie das Gefühl haben, dass andere Gäste zur gleichen Zeit im The Frames untergebracht sind. Unweit der Unterkunft befinden sich einige lokale Restaurants und Cafés sowie zahlreiche Wanderwege.
Zimmer
Die drei Villen sind sehr geräumig und luxuriös eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Zudem sind alle mit einem grosszügigen Wohnbereich mit Küche ausgestattet und bieten eine Terrasse, von welcher die Gäste auf den Murray River sehen. Das Pastiche Retreat ist hell eingerichtet und verfügt über eine eigene Sauna und einen Whirlpool. Das Montage Retreat ist über 300 m2 gross und verfügt auch über einen Whirlpool und eine Sauna, zudem aber auch über einen eigenen Swimmingpool im Innenhof.
Das Collage Retreat ist die grösste der drei Villen, hier können maximal 4 Personen untergebracht werden. Beide Schlafzimmer des Collage Retreats verfügen über ein eigenes Badezimmer. Zudem ist diese Villa mit einem grossen Swimmingpool, einem kleinen Wasserfall und einem Whirlpool ausgestattet.
Preis auf Anfrage
Loading map...