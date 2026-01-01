Discovery Parks Barossa Valley
Tanunda
Beschreibung
Lage
Die Anlage des Discovery Parks im Barossa Valley liegt inmitten schöner Natur und nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum Tanundas entfernt. Zur Anlage gehören nebst den komfortablen Safarizelten auch einfache Cabins und Stellplätze für Camper.
Angebot
In der Unterkunftsanlage befindet sich ein Wasserpark mit zahlreichen Rutschen und Pools, ein Hüpfkissen für Kinder, ein Spielplatz sowie ein Kiosk, an welchem die Gäste ihre Lebensmittel einkaufen können. Zudem gibt es verschiedene Grills und Feuerstellen, so dass einem gemütlichen Abend mit Barbecue und am Lagerfeuer nichts mehr im Wege steht.
Zimmer
Die Deluxe Safari Tents sind sehr geräumig und mit einem grossen und komfortablen Bett ausgestattet. Zudem verfügen alle über ein eigenes Badezimmer und eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 55.– / pro Person
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