Die Anlage des Discovery Parks im Barossa Valley liegt inmitten schöner Natur und nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum Tanundas entfernt. Zur Anlage gehören nebst den komfortablen Safarizelten auch einfache Cabins und Stellplätze für Camper.

In der Unterkunftsanlage befindet sich ein Wasserpark mit zahlreichen Rutschen und Pools, ein Hüpfkissen für Kinder, ein Spielplatz sowie ein Kiosk, an welchem die Gäste ihre Lebensmittel einkaufen können. Zudem gibt es verschiedene Grills und Feuerstellen, so dass einem gemütlichen Abend mit Barbecue und am Lagerfeuer nichts mehr im Wege steht.