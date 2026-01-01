Barossa Shiraz Estate
Barossa Valley
Beschreibung
Lage
Das Barossa Shiraz Estate liegt idyllisch inmitten des Barossa Valleys. Zahlreiche Weingüter können in kurzer Zeit erreicht werden.
Angebot
Die herzlichen Gastgeber machen den Aufenthalt im Barossa Shiraz Estate zu einem besonderen Erlebnis und helfen gerne bei der Planung von Weindegustationen auf den umliegenden Weingütern sowie den Transfers zu den jeweiligen Restaurants und Weingüter. Den Gästen steht kostenloses Wifi zur Verfügung.
Zimmer
Die sechs stilvoll eingerichteten Cottages mit eins, zwei oder drei Schlafzimmern sind sehr geräumig und individuell eingerichtet. Sie verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie zusätzlich über eine Kochmöglichkeit.
Preis auf Anfrage
Loading map...