Beschreibung

Lage Das Barossa Shiraz Estate liegt idyllisch inmitten des Barossa Valleys. Zahlreiche Weingüter können in kurzer Zeit erreicht werden.

Angebot Die herzlichen Gastgeber machen den Aufenthalt im Barossa Shiraz Estate zu einem besonderen Erlebnis und helfen gerne bei der Planung von Weindegustationen auf den umliegenden Weingütern sowie den Transfers zu den jeweiligen Restaurants und Weingüter. Den Gästen steht kostenloses Wifi zur Verfügung.