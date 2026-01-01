Das Narrows Escape liegt direkt vor den Toren von Queenslands Great Walk, der ein unglaubliches Wunderland von Nationalparks miteinander verbindet, in denen mehr als 300 Vogelarten zu Hause sind. Unternehmen Sie einen kurzen Spaziergang oder gleich eine halb- oder ganztägige Wanderung zu erstaunlichen Wasserfällen und abgelegenen Badestellen. Anschliessend können Sie während einer unglaublichen Massage in Ihrer luxuriösen Regenwaldvilla in eine andere Welt eintauchen.

Gönnen Sie sich eine entspannende Ganzkörpermassage mit hochwertigen Aromatherapie-Ölen und der von Ihnen bevorzugten Druckstärke. Alternativ ziehen Sie sich in den tropischen Pavillon mit spektakulärer Aussicht zurück und lesen ein Buch, schlürfen einen Cocktail oder geniessen ein klei-nes Picknick. Geniessen Sie das Abendessen in Ihren eigenen vier Wänden, indem Sie einen köstlichen Dinner- oder BBQ-Korb bestellen, welcher zu Ihnen in die Villa geliefert wird.

Dazu können Sie erlesene Weine und Biere bestellen. Oder fragen Sie die Gastgeber nach deren Lieblingsrestaurants an der Sunshine Coast. Je nach Verfügbar-keit können Transfers zu den empfohlenen lokalen Restaurants arrangiert werden.