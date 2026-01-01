Narrows Escape Rainforest Retreat
Sunshine Coast
Beschreibung
Einleitung
Exklusive Villen, abgeschieden im unberührten Regenwald, am Rande des Kondalilla Nationalpark. Entspannen Sie sich am knisternden Kaminfeuer, nehmen Sie ein Bad in einem Whirlpool für zwei, während Sie den Blick auf die Baumkronen über Ihnen schweifen lassen.
Lage
Das Narrows Escape Rainforest Retreat liegt rund 90 Minuten von Brisbane, im Hinterland, wunderschön im Regenwald des Kondalilla Nationalparks eingebettet. Der Ortskern von Montville, ein malerisches Handwerkerdorf liegt nur 5 Fahrminuten entfernt und lädt zu einem Bummel durch Galerien, Boutiquen, Märkte, Cafés, Restaurants und Weinkellereien ein.
Angebot
Das Narrows Escape liegt direkt vor den Toren von Queenslands Great Walk, der ein unglaubliches Wunderland von Nationalparks miteinander verbindet, in denen mehr als 300 Vogelarten zu Hause sind. Unternehmen Sie einen kurzen Spaziergang oder gleich eine halb- oder ganztägige Wanderung zu erstaunlichen Wasserfällen und abgelegenen Badestellen. Anschliessend können Sie während einer unglaublichen Massage in Ihrer luxuriösen Regenwaldvilla in eine andere Welt eintauchen.
Gönnen Sie sich eine entspannende Ganzkörpermassage mit hochwertigen Aromatherapie-Ölen und der von Ihnen bevorzugten Druckstärke. Alternativ ziehen Sie sich in den tropischen Pavillon mit spektakulärer Aussicht zurück und lesen ein Buch, schlürfen einen Cocktail oder geniessen ein klei-nes Picknick. Geniessen Sie das Abendessen in Ihren eigenen vier Wänden, indem Sie einen köstlichen Dinner- oder BBQ-Korb bestellen, welcher zu Ihnen in die Villa geliefert wird.
Dazu können Sie erlesene Weine und Biere bestellen. Oder fragen Sie die Gastgeber nach deren Lieblingsrestaurants an der Sunshine Coast. Je nach Verfügbar-keit können Transfers zu den empfohlenen lokalen Restaurants arrangiert werden.
Zimmer
Wenn Sie eine der acht Luxusvillen betreten, erfreuen Sie sich an den kleinen Details wie frischen Rosen, handgemachten Pralinen, unglaublichen Bio-Badeprodukten, einer doppelten Spa-Badewanne, einem Kamin, einer Kochmöglichkeit und einem TV. Ihr Kühlschrank ist mit den besten lokalen Produkten bestückt. Ihre Veranda ist ausgestattet mit einer Hängematte, einem Grill, einem Tisch mit Stühlen und ist umgeben von üppigem grünen Regenwald mit Vogelgezwitscher und einem sprudelnden Bach. Einige der Villen verfügen zudem über einen eigenen Pool.
ab CHF 176.– / pro Person
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