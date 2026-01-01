Ibis - Elizabeth Street
Brisbane
Beschreibung
Lage
Das Ibis Styles Brisbane liegt im Herzen von Brisbane und bietet einen ungehinderten Blick auf den Brisbane River und das Kulturviertel South Bank.
Angebot
Das Ibis Hotel verfügt über einen Fitnessbereich, kostenloses Wifi, ein Restaurant und eine Bar.
Zimmer
Die 367 Standard-, Superior- und Deluxe Corner Zimmer überraschen mit ihren kräftigen Farben und dem verspielten Design. Sie verfügen über raumhohe Fenster, eine Klimaanlage, einen Kaffee-/Teekocher, einen kleinen Kühlschrank, einen Arbeitsbereich und einen TV. Die Superior- und die grösseren Deluxe Corner Zimmer blicken entweder auf die Stadt oder den Fluss.
ab CHF 77.– / pro Person
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