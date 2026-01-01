Das Ibis Styles Brisbane liegt im Herzen von Brisbane und bietet einen ungehinderten Blick auf den Brisbane River und das Kulturviertel South Bank.

Die 367 Standard-, Superior- und Deluxe Corner Zimmer überraschen mit ihren kräftigen Farben und dem verspielten Design. Sie verfügen über raumhohe Fenster, eine Klimaanlage, einen Kaffee-/Teekocher, einen kleinen Kühlschrank, einen Arbeitsbereich und einen TV. Die Superior- und die grösseren Deluxe Corner Zimmer blicken entweder auf die Stadt oder den Fluss.