Beschreibung

Lage Das im trendigen Stadtteil New Farm gelegene Boutique-Hotel ist unweit des Stadtzentrums und ca. 12 km vom Flughafen entfernt.

Angebot Das Hotel hat neben dem ausgezeichneten Restaurant eine Rooftop Bar und eine kleine Bibliothek sowie einen Spa. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.