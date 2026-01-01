Spicers Balfour
Brisbane
Beschreibung
Lage
Das im trendigen Stadtteil New Farm gelegene Boutique-Hotel ist unweit des Stadtzentrums und ca. 12 km vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Hotel hat neben dem ausgezeichneten Restaurant eine Rooftop Bar und eine kleine Bibliothek sowie einen Spa. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Die 27, mit einzigartigem Design gestalteten Zimmer, verfügen alle über ein Badezimmer, einen Haartrockner, Fernseher und Musikanlage, eine Minibar, eine Nespresso-Maschine und WLAN. Die Executive King Rooms sind etwas grösser und haben ein Badewanne.
Preis auf Anfrage
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