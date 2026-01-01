Beschreibung

Einleitung Das Amora Brisbane ist ein 5-Sterne-Luxushotel mit geräumigen Zimmern und Suiten. Das Hotel liegt an erstklassiger Lage direkt im Herzen von Brisbanes Stadtzentrum. Die Gäste des Hotels werden in einer eleganten, modernen Lobby mit viel natürlichem Licht empfangen und mit einem warmen, zuvorkommenden Service verwöhnt.

Lage Das Amora Brisbane liegt in der pulsierenden Hauptstadt von Queensland, Brisbane, und nur einen kurzen Spaziergang vom Hauptbahnhof entfernt. Die Queen Street Mall, das Unterhaltungs- und Essensviertel Howard Smith Wharves, das Treasury Casino, das Suncorp Stadium, der Brisbane Fluss, das Viertel Southbank und das Mode- und Lifestyle-Viertel James Street sind alle bequem zu Fuss zu erreichen. Der Flughafen Brisbane ist etwa 20 Autominuten vom Hotel entfernt und einfach per Zug und Bus zu erreichen.

Angebot Das «Dapl» Restaurant serviert moderne australische Küche zum Frühstück und Abendessen. Die Lobby Bar ist ein einladender Treffpunkt um bei leckeren Abendcocktails und Aperitifs zu entspannen. Das Two Donkeys Café ist ideal für eine zwanglose Mahlzeit oder einen Snack zum Mitnehmen. Der hochmoderne Fitnessbereich, die Sauna und der Pool ermöglichen den Gästen, auf Reisen einen gesunden Lebensstil beizubehalten oder in der Sonne von Brisbane ein wenig zu entspannen. Weiter stehen den Gästen kostenloses Wifi und überdachte Parkplätze zur Verfügung.