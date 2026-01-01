Beschreibung

Lage Im Herzen von Brisbane ist das Mercure Brisbane King George Square von Theatern, Boutiquen und Nachtclubs umgeben.

Angebot Geniessen Sie einen Hauch vom Brisbane-Chic im «Goldfinch» dem mediterranen Restaurant. Die Dachbar «Sixteen Antlers» mit Panoramablick serviert originelle Cocktails und kleine Gerichte. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Dachpool, ein Fitnessbereich und kostenloses Wifi.