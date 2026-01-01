Mercure King Gorge Square
Brisbane
Beschreibung
Lage
Im Herzen von Brisbane ist das Mercure Brisbane King George Square von Theatern, Boutiquen und Nachtclubs umgeben.
Angebot
Geniessen Sie einen Hauch vom Brisbane-Chic im «Goldfinch» dem mediterranen Restaurant. Die Dachbar «Sixteen Antlers» mit Panoramablick serviert originelle Cocktails und kleine Gerichte. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Dachpool, ein Fitnessbereich und kostenloses Wifi.
Zimmer
Die 210 Deluxe-, Premium- und Executive Zimmer sowie die Suiten mit einem Schlafzimmer verfügen über eine Klimaanlage, einen TV, eine Minibar, einen Kaffee-/Teekocher. Die etwas grösseren Deluxe Balcony Zimmer haben einen möblierten Balkon. Gäste der Executive Zimmer und Suiten geniessen luxuriöse Bademäntel mit Hausschuhen sowie einer Nespresso-Kaffeemaschine.
ab CHF 105.– / pro Person
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