Die Gäste des The Calile profitieren von zahlreichen Annehmlichkeiten. Entspannen und revitalisieren Sie sich im «Kailo Medi Spa» wo Sie von aufgearbeiteten Hölzern, Steinen und dem sanften Fallen von Wasser begrüsst werden. Im Lesebereich finden Sie eine Sammlung von Büchern und Zeitschriften. Das gut ausgestattete Fitnessstudio verfügt über eine Vielzahl von hochentwickelten Geräten und persönlichen Trainingsmethoden in einem Boutique-Raum mit gut durchdachter und luxuriöser Ausstattung.

Der Pool eignet sich perfekt um Bahnen zu schwimmen, zum Entspannen und ist gross genug für beides. Anschliessend lockt mit den Cabanas, Ihr Zimmer im Freien. Machen Sie es sich auf einer Liege bequem, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich bis das Wasser wieder nach Ihnen ruft. Belohnen Sie sich später mit einer leckeren Verpflegung. Die Lobby Bar ist der ideale Ort für einen Espresso am Morgen, einen Espresso-Martini am Abend und alles, was dazwischen liegt.

Das Hellenika serviert authentische griechische Küche in einem eleganten Ambiente am Pool. Delikatessen aus dem Meer werden im SK Steak & Oyster serviert und der Sushi-Raum bietet raffinierte japanische Feinkost. Weitere Restaurants wie das elegante Thai-Restaurant sAme sAme und das Bianca, welches einfache, klassische und im Haus zubereitete italienische Gerichte serviert, liegen in der Ada Lane.