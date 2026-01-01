The Calile Hotel
Brisbane
Beschreibung
Einleitung
Grosse Hotels haben Geschichten, die über die Bereitstellung eines Bettes für die Nacht hinausgehen - sie bieten Momente der Entdeckung, unerwartete Abenteuer, Begegnungen, die man geniessen und weitererzählen kann. Es war einmal in der James Street...
Lage
Das The Calile liegt inmitten des Viertels Fortitude Valley, wo sich viele Restaurants und Cafés befinden. Das Stadtzentrum ist in rund 10 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Die Gäste des The Calile profitieren von zahlreichen Annehmlichkeiten. Entspannen und revitalisieren Sie sich im «Kailo Medi Spa» wo Sie von aufgearbeiteten Hölzern, Steinen und dem sanften Fallen von Wasser begrüsst werden. Im Lesebereich finden Sie eine Sammlung von Büchern und Zeitschriften. Das gut ausgestattete Fitnessstudio verfügt über eine Vielzahl von hochentwickelten Geräten und persönlichen Trainingsmethoden in einem Boutique-Raum mit gut durchdachter und luxuriöser Ausstattung.
Der Pool eignet sich perfekt um Bahnen zu schwimmen, zum Entspannen und ist gross genug für beides. Anschliessend lockt mit den Cabanas, Ihr Zimmer im Freien. Machen Sie es sich auf einer Liege bequem, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich bis das Wasser wieder nach Ihnen ruft. Belohnen Sie sich später mit einer leckeren Verpflegung. Die Lobby Bar ist der ideale Ort für einen Espresso am Morgen, einen Espresso-Martini am Abend und alles, was dazwischen liegt.
Das Hellenika serviert authentische griechische Küche in einem eleganten Ambiente am Pool. Delikatessen aus dem Meer werden im SK Steak & Oyster serviert und der Sushi-Raum bietet raffinierte japanische Feinkost. Weitere Restaurants wie das elegante Thai-Restaurant sAme sAme und das Bianca, welches einfache, klassische und im Haus zubereitete italienische Gerichte serviert, liegen in der Ada Lane.
Zimmer
Die 175 Zimmer und Suiten verfügen alle über einen Wohnbereich mit Tagesbett, einen TV, eine Minibar, eine Klimaanlage sowie eine Nespresso-Maschine. Die Urban- und City View Zimmer verfügen über einen Juliet Balkon während die Urban Terrace über einen Balkon im Terrassenstil verfügen. Der geschwungene Balkon der Poolside Zimmer zeigt Richtung Pool. Gäste der Junior- und Deluxe-Suite profitieren vom kostenlosen Parkservice oder Flughafentransfer (auf Anfrage), Turndown Service und Champagner. Die Ada Suite hat zudem eine eigene Rooftop Terrasse während die Calile Suite eine mehrstöckige Dachterrasse hat.
ab CHF 415.– / pro Person
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