Die Gäste können sich im hoteleigenen Restaurant oder an der Bar verpflegen. Ebenfalls steht den Hotelgästen ein Pool, kostenloses Wifi und eine Grill-Ecke zur Verfügung. Sie können von sämtlichen Annehmlichkeiten des gesamten Ayers Rock Resorts profitieren. Innerhalb des Ayers Rock Resorts verkehrt ein kostenloser Shuttlebus.