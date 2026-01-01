Outback Hotel & Lodge
Ayers Rock - Yulara
Beschreibung
Lage
Dieses einfache Mittelklasshotel liegt in schöner Umgebung, inmitten des Ayers Rock Resorts.
Angebot
Die Gäste können sich im hoteleigenen Restaurant oder an der Bar verpflegen. Ebenfalls steht den Hotelgästen ein Pool, kostenloses Wifi und eine Grill-Ecke zur Verfügung. Sie können von sämtlichen Annehmlichkeiten des gesamten Ayers Rock Resorts profitieren. Innerhalb des Ayers Rock Resorts verkehrt ein kostenloser Shuttlebus.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 125 klimatisierte Standard Zimmer welche über die üblichen Annehmlichkeiten verfügen. Zudem gibt es 42 einfache Budget Zimmer mit und ohne Badezimmer sowie Backpack Zimmer mit Gemeinschaftsbadezimmern.
ab CHF 135.– / pro Person
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