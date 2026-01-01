Longitude 131
Ayers Rock - Yulara
Beschreibung
Einleitung
Von der Unterkunft aus geniessen Sie einen majestätischen Blick auf den spektakulären Inselberg Uluru (Ayers Rock) im Uluru-Kata Tjuta Nationalpark. Tauchen Sie ein in die interessante Geschichte der hier ansässigen Anangu-Ureinwohner und lernen Sie deren Kultur besser kennen. Das Longitude 131° ist eine der besten Unterkünfte Australiens und wird auch Sie begeistern.
Lage
Eine Oase des Luxus und der Ruhe inmitten grandioser Buschlandschaft und auch mit der nötigen Distanz zum Ayers Rock Resort und dem Flughafen Ayers Rock. Von den Zelten aus geniessen Sie einen fantastischen Blick über die schöne Outback-Landschaft sowie auf den Uluru.
Angebot
Der zentrale Ort im Camp ist das «Dune House», wo sich das Gourmet-Restaurant, eine Bar und eine grosse Terrasse befinden. Von hier haben Sie eine besonders spektakuläre Aussicht auf den Uluru. Das Resort verfügt zudem über einen Pool sowie einen kleinen «Dune Top Pool» mit uneingeschränkter Sicht auf den Uluru (Ayers Rock) und die Kata Tjuta (Olgas). Die Gäste können an einem abwechslungsreichen Tourenprogramm teilnehmen.
Nach Ihrer Ankunft im Resort wird das Ausflugsprogramm für Sie zusammengestellt. Zahlreiche von der Lodge durchgeführte Aktivitäten sowie alle Mahlzeiten und die meisten Getränke sind im Preis inbegriffen. Einige spezielle Ausflüge oder Privattouren können gegen zusätzliche Kosten gebucht werden. Die Transfers zwischen dem Flughafen Ayers Rock und dem Longitude 131° sind im Preis eingeschlossen. Im Spa «Kinara» können Sie sich bei einer Massage oder einer Beauty-Behandlung verwöhnen lassen. Den Gästen steht zudem kostenloses Wifi zur Verfügung.
Zimmer
Die 15 exklusiven Luxury Tents (Luxuszelte) bieten eine private Terrasse und sind mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet. Die wunderschönen Textil-Dekorationen und Steinböden komplementieren das harmonische Design. Der Dune Pavilion ist die grösste und luxuriöseste Kategorie. Nebst einem geräumigen Wohn- und Schlafbereich verfügt der Dune Pavilion auch über eine grosse Terrasse und einen eigenen Swimmingpool.
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Kinder
Keine Kinder unter 10 Jahren erlaubt
Transfer
Der Shuttlebustransfer vom/zum Flughafen Ayers Rock ist inbegriffen
ab CHF 1582.– / pro Person
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