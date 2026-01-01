Der zentrale Ort im Camp ist das «Dune House», wo sich das Gourmet-Restaurant, eine Bar und eine grosse Terrasse befinden. Von hier haben Sie eine besonders spektakuläre Aussicht auf den Uluru. Das Resort verfügt zudem über einen Pool sowie einen kleinen «Dune Top Pool» mit uneingeschränkter Sicht auf den Uluru (Ayers Rock) und die Kata Tjuta (Olgas). Die Gäste können an einem abwechslungsreichen Tourenprogramm teilnehmen.

Nach Ihrer Ankunft im Resort wird das Ausflugsprogramm für Sie zusammengestellt. Zahlreiche von der Lodge durchgeführte Aktivitäten sowie alle Mahlzeiten und die meisten Getränke sind im Preis inbegriffen. Einige spezielle Ausflüge oder Privattouren können gegen zusätzliche Kosten gebucht werden. Die Transfers zwischen dem Flughafen Ayers Rock und dem Longitude 131° sind im Preis eingeschlossen. Im Spa «Kinara» können Sie sich bei einer Massage oder einer Beauty-Behandlung verwöhnen lassen. Den Gästen steht zudem kostenloses Wifi zur Verfügung.