The Lost Camel Hotel
Ayers Rock - Yulara
Beschreibung
Lage
Das neu eröffnete Boutique-Hotel liegt im Herzen des Ayers Rock Resorts.
Angebot
Der hoteleigene Pool steht Ihnen nach einem Ausflug zum Uluru zum Entspannen und Baden zur Verfügung. Sie haben freien Zugang zu Bars, Cafés und Restaurant im gesamten Ayers Rock Resort. Innerhalb des Ayers Rock Resorts verkehrt ein kostenloser Shuttlebus. Im Hotel ist kostenloses WLAN verfügbar.
Zimmer
Die 99 Standard Zimmer sind modern eingerichtet und mit den üblichen Annehmlichkeiten sowie einer Klimaanlage ausgestattet. Die Zimmer haben nur ein Fenster im Bad.
ab CHF 127.– / pro Person
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