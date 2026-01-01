Beschreibung

Einleitung Im Sails in the Desert Hotel können Sie sich nach Herzenslust austoben. Kühlen Sie sich im glitzernden Pool ab, der von üppigen Eukalyptusbäumen gesäumt ist, oder verweilen Sie bei einzigartigen australischen Köstlichkeiten, die perfekt mit Ihren Lieblingsweinen aus der Region kombiniert sind, in einem der Restaurants, Lounges und Bars des Resorts. Entspannen Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag bei Cocktails oder machen Sie es sich in einem der Daybeds bequem. Tauchen Sie in der beeindruckenden Mulgara Gallery in die einzigartige Kunst der Ureinwohner ein oder lassen Sie sich bei einer der Behandlungen des Red Ochre Spa in völlige Entspannung versetzen.

Lage Das Sails in the Desert ist ein stilvolles Erstklasshotel, welches sich mitten im Ayers Rock Resort befindet. Hier geniessen Sie Komfort im Herzen des Outbacks!

Angebot Für das leibliche Wohl wird in den Restaurants, der Brasserie oder an der Bar gesorgt. Wählen Sie vom entspannten Essen unter dem Wüstenhimmel bis hin zum Grillen eines Barramundi-Steaks auf dem BBQ. Das gastronomische Angebot im Voyages Ayers Rock Resort bietet für jeden Geschmack und jedes Budget etwas. Entspannen Sie sich am Hotel Pool oder verlieren Sie sich im Komfort des Red Ochre Spa, im Herzen des Uluru. Die Gäste profitieren von kostenlosem Wifi sowie einem kostenlosen Shuttlebus innerhalb des Ayers Rock Resorts sowie zwischen dem Ayers Rock Resort und dem Flughafen.