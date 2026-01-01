Beschreibung

Lage Das Majestic Roof Gardens Hotel liegt an zentraler Lage, nicht weit von der Einkaufsstrasse Rundle Mall entfernt. In der Nähe des Hotels befinden sich zahlreiche kleine Restaurants, Bars und Shops. Vom Dachgarten bietet sich ein schöner Panoramablick über die Stadt.

Angebot Das «Culshaw’s» Restaurant serviert feine Gerichte aus lokalen Produkten und hervorragende südaustralische Weine. Eine Bar, kostenloses Wifi im ganzen Gebäude und kostenpflichtige Parkplätze stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.