Majestic Roof Gardens
Adelaide
Beschreibung
Lage
Das Majestic Roof Gardens Hotel liegt an zentraler Lage, nicht weit von der Einkaufsstrasse Rundle Mall entfernt. In der Nähe des Hotels befinden sich zahlreiche kleine Restaurants, Bars und Shops. Vom Dachgarten bietet sich ein schöner Panoramablick über die Stadt.
Angebot
Das «Culshaw’s» Restaurant serviert feine Gerichte aus lokalen Produkten und hervorragende südaustralische Weine. Eine Bar, kostenloses Wifi im ganzen Gebäude und kostenpflichtige Parkplätze stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Zimmer
Alle 120 Zimmer verfügen über eine Klimaanlage, einen TV und eine Minibar. Die Standard Zimmer haben entweder eine Badewanne oder eine Dusche. Die Superior East Zimmer werden mit Morgensonne verwöhnt während die Balcony Zimmer über einen Balkon verfügen.
ab CHF 72.– / pro Person
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