Beschreibung

Lage Das Crowne Plaza Adelaide liegt in zentraler Lage in Adelaide, nur 500 m vom Stadtzentrum entfernt. In der Umgebung befinden sich verschiedene Attraktionen wie das Ayers House Museum und die Art Gallery of South Australia. Der Flughafen Adelaide ist ca. 15 Fahrminuten entfernt.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten des Crowne Plaza gehört ein beheizter Pool sowie eine Poolbar. Essen mit Blick auf die Stadt ist im Koomo Restaurant and Bar möglich.