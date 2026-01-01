Crowne Plaza Adelaide
Adelaide
Beschreibung
Lage
Das Crowne Plaza Adelaide liegt in zentraler Lage in Adelaide, nur 500 m vom Stadtzentrum entfernt. In der Umgebung befinden sich verschiedene Attraktionen wie das Ayers House Museum und die Art Gallery of South Australia. Der Flughafen Adelaide ist ca. 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten des Crowne Plaza gehört ein beheizter Pool sowie eine Poolbar. Essen mit Blick auf die Stadt ist im Koomo Restaurant and Bar möglich.
Zimmer
Alle 329 Zimmer sind modern und komfortabel eingerichtet und verfügen über Zimmerhohe Fenster sowie eine Kaffeemaschine und Minibar. Die Premium Zimmer liegen in den oberen Etagen. Die Junior Suiten verfügen zudem über einen Wohnbereich und die Apartments zusätzlich über eine freistehende Badewanne.
ab CHF 102.– / pro Person
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