Die 120 modernen, äusserst geräumigen Zimmer und Suiten sind mit einem geräumigen Badezimmer mit luxuriösen Annehmlichkeiten und kuscheligen Bademänteln zum entspannen ausgestattet. Die auf Südaustralien ausgerichtete Minibar offeriert eine kostenlose Auswahl an Getränken. Intuitives Design und Technologie, darunter ein Tablet in jedem Zimmer, sorgen für den richtigen Touch, während der persönliche Service dafür sorgt, dass Sie in jedem Moment Ihres Aufenthalts in unvergleichlichen Luxus eintauchen können.

Die Allure Zimmer erstrecken sich über alle Etagen und blicken auf die Stadt oder die sanften Hügel. Die grosszügigeren Oasis Suiten verfügen über wunderschöne Balkone in südöstlicher Richtung mit Blick auf die Stadt Adelaide und die sanften Hügel sowie über einen separaten Wohnbereich mit Lounge. Die luxuriösen Radiance River View Suiten verfügen über einen unvergleichlichen Blick auf das schimmernde Flussufer sowie einen noch etwas grösseren, separaten, Wohnbereich mit Lounge.