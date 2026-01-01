Eos by SkyCity
Adelaide
Beschreibung
Einleitung
Das Eos by SkyCity bietet das Beste an moderner Gastfreundschaft. Von charakteristischen Restaurants und einem grossen Unterhaltungsangebot bis hin zu prächtigen Suiten und einem auserlesenen Spa-Erlebniss - die Adresse für Genussmenschen. Treten Sie ein, lassen Sie den Alltag hinter sich und lassen Sie sich verwöhnen.
Lage
Das Luxushotel liegt zentral beim Casino und dem Convention Centre, mit schöner Sicht über den Torrens Fluss. Viele Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars und die Flusspromenade liegen in Gehdistanz.
Angebot
Die grosszügige Terrasse mit beheiztem Pool, einem Spa Pool, einer ruhigen Entspannungslounge und Sicht über den Fluss sowie der Spa mit Trockensauna und Nassdampfad verleihen dem Stadthotel Resortflair. Zu den weiteren Einrichtungen gehören Umkleideräume und ein Fitnessbereich. Um das leibliche Wohl kümmern sich die preisgekrönten Restaurants, Bars und Cafés, welche die besten lokalen Weine und Produkte servieren. Zur Dekoration tragen 900 Werke von zahlreichen lokalen Künstlern bei. Das Hotel verfügt über kostenloses Wifi.
Zimmer
Die 120 modernen, äusserst geräumigen Zimmer und Suiten sind mit einem geräumigen Badezimmer mit luxuriösen Annehmlichkeiten und kuscheligen Bademänteln zum entspannen ausgestattet. Die auf Südaustralien ausgerichtete Minibar offeriert eine kostenlose Auswahl an Getränken. Intuitives Design und Technologie, darunter ein Tablet in jedem Zimmer, sorgen für den richtigen Touch, während der persönliche Service dafür sorgt, dass Sie in jedem Moment Ihres Aufenthalts in unvergleichlichen Luxus eintauchen können.
Die Allure Zimmer erstrecken sich über alle Etagen und blicken auf die Stadt oder die sanften Hügel. Die grosszügigeren Oasis Suiten verfügen über wunderschöne Balkone in südöstlicher Richtung mit Blick auf die Stadt Adelaide und die sanften Hügel sowie über einen separaten Wohnbereich mit Lounge. Die luxuriösen Radiance River View Suiten verfügen über einen unvergleichlichen Blick auf das schimmernde Flussufer sowie einen noch etwas grösseren, separaten, Wohnbereich mit Lounge.
ab CHF 132.– / pro Person
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