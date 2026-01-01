Grosvenor Hotel Adelaide
Adelaide
Beschreibung
Lage
Dieses Mittelklasshotel befindet sich an der North Terrace, im Herzen von Adelaides Unterhaltungs- und Einkaufsviertel. Zur Einkaufsstrasse Rundle Mall sind es rund 10 Gehminuten.
Angebot
Zum Hotel gehören ein Restaurant, eine Bar sowie ein Fitnesscenter. Die Vermietstation von Hertz befindet sich im gleichen Gebäude, jene von AVIS nur wenige Schritte vom Hotel entfernt.
Zimmer
Die 181 Zimmer sind alle klimatisiert und mit den üblichen Annehmlichkeiten modern eingerichtet. Die Gäste profitieren von kostenlosem WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...