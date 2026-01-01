Beschreibung

Lage Dieses Mittelklasshotel befindet sich an der North Terrace, im Herzen von Adelaides Unterhaltungs- und Einkaufsviertel. Zur Einkaufsstrasse Rundle Mall sind es rund 10 Gehminuten.

Angebot Zum Hotel gehören ein Restaurant, eine Bar sowie ein Fitnesscenter. Die Vermietstation von Hertz befindet sich im gleichen Gebäude, jene von AVIS nur wenige Schritte vom Hotel entfernt.