Northern Charm Hotel
Saigon
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool auf der Dachterrasse im 17. Stock mit tollem Ausblick auf Saigon. Kleines, aber feines Fitness.
Lage
Sehr zentrale Lage, mitten im District 1 Saigons. Die Notre Dame Kathedrale sowie viele weitere Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Bars und Geschäfte sind in Gehdistanz erreichbar. Rund 45 Fahrminuten zum Flughafen.
Angebot
Im 16. Stock befindet sich das «Panorama Restaurant», welches schmackhafte vietnamesische und westliche Gerichte in gemütlicher Atmosphäre anbietet. In der Rooftop Bar «The Attic Pool Bar» können Sie nach einem aufregenden Tag in Saigons Strassen den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Zimmer
Die 125 komfortablen, hellen Zimmer sind mit Parkettboden und allen Annehmlichkeiten wie Fernseher, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn eingerichtet.
Deluxe (33): 25 m2 grosse Zimmer, teilweise ohne Fenster.
Premier City View (30): gleich gross und gleiche Einrichtung wie Deluxe, jedoch mit Stadtsicht.
Grand City View (15): 27 m2 gross, auf höherer Etage gelegen mit Panoramasicht über Saigon.
Family City View (1): 47 m2 gross bestehend aus zwei Premier City View Zimmern mit Verbindungstüre, Bad mit Dusche und Badewanne.
Deluxe (33): 25 m2 grosse Zimmer, teilweise ohne Fenster.
Premier City View (30): gleich gross und gleiche Einrichtung wie Deluxe, jedoch mit Stadtsicht.
Grand City View (15): 27 m2 gross, auf höherer Etage gelegen mit Panoramasicht über Saigon.
Family City View (1): 47 m2 gross bestehend aus zwei Premier City View Zimmern mit Verbindungstüre, Bad mit Dusche und Badewanne.
ab CHF 56.– / pro Person
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