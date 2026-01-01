Beschreibung

Einleitung Swimmingpool auf der Dachterrasse im 17. Stock mit tollem Ausblick auf Saigon. Kleines, aber feines Fitness.

Lage Sehr zentrale Lage, mitten im District 1 Saigons. Die Notre Dame Kathedrale sowie viele weitere Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Bars und Geschäfte sind in Gehdistanz erreichbar. Rund 45 Fahrminuten zum Flughafen.

Angebot Im 16. Stock befindet sich das «Panorama Restaurant», welches schmackhafte vietnamesische und westliche Gerichte in gemütlicher Atmosphäre anbietet. In der Rooftop Bar «The Attic Pool Bar» können Sie nach einem aufregenden Tag in Saigons Strassen den Tag gemütlich ausklingen lassen.