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Fusion Suites Saigon

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Saigon

Das moderne Hotel verwandelt sich mit seinem einzigartigen Wellnessangebot in eine wahre Oase der Erholung – perfekt, um nach einem erlebnisreichen Tag in Saigon neue Energie zu tanken.

Beschreibung

Einleitung
Spa, Sauna, Yoga und Fit­ness.
Lage
Sehr zentral gelegen, neben einem Park und in Geh­dis­tanz zu Sehenswürdigkeiten, Shops und Restaurants.
Angebot
Restaurant mit frischer, gesunder Küche, tren­digen Poké-Bowls und vietnamesischem Kaffee. Ausserdem Takeaway-Option und 24-h Frühstück, auch in Ihrer Suite.
Zimmer
Die 76 Suiten sind einladende, ge­müt­liche Oasen mit grossen Fenstern bis zur Decke, hellem Holz und moderner Einrichtung. Alle verfügen über eine Lounge und eine integrierte Küche mit Mikrowelle und sind ausgestattet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzu­gang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
One-Bedroom Suite (53): 32 m² gross mit Blick auf die Stadt oder den Park. Bad mit Dusche.
Corner Suite (9): Mit 42 m² geräumigere Ecksuiten mit tollem 180-Grad-Blick, Bad mit Dusche und Badewanne.
Family Suite (9): 42 m² gross mit zweitem Schlafzimmer mit Käjutenbett, ideal für Familien. Bad mit Dusche und Badewanne.
ab CHF 78.– / pro Person

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