Die 76 Suiten sind einladende, ge­müt­liche Oasen mit grossen Fenstern bis zur Decke, hellem Holz und moderner Einrichtung. Alle verfügen über eine Lounge und eine integrierte Küche mit Mikrowelle und sind ausgestattet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzu­gang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

One-Bedroom Suite (53): 32 m² gross mit Blick auf die Stadt oder den Park. Bad mit Dusche.

Corner Suite (9): Mit 42 m² geräumigere Ecksuiten mit tollem 180-Grad-Blick, Bad mit Dusche und Badewanne.

Family Suite (9): 42 m² gross mit zweitem Schlafzimmer mit Käjutenbett, ideal für Familien. Bad mit Dusche und Badewanne.