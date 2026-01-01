Fusion Suites Saigon
Saigon
Beschreibung
Einleitung
Spa, Sauna, Yoga und Fitness.
Lage
Sehr zentral gelegen, neben einem Park und in Gehdistanz zu Sehenswürdigkeiten, Shops und Restaurants.
Angebot
Restaurant mit frischer, gesunder Küche, trendigen Poké-Bowls und vietnamesischem Kaffee. Ausserdem Takeaway-Option und 24-h Frühstück, auch in Ihrer Suite.
Zimmer
Die 76 Suiten sind einladende, gemütliche Oasen mit grossen Fenstern bis zur Decke, hellem Holz und moderner Einrichtung. Alle verfügen über eine Lounge und eine integrierte Küche mit Mikrowelle und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
One-Bedroom Suite (53): 32 m² gross mit Blick auf die Stadt oder den Park. Bad mit Dusche.
Corner Suite (9): Mit 42 m² geräumigere Ecksuiten mit tollem 180-Grad-Blick, Bad mit Dusche und Badewanne.
Family Suite (9): 42 m² gross mit zweitem Schlafzimmer mit Käjutenbett, ideal für Familien. Bad mit Dusche und Badewanne.
One-Bedroom Suite (53): 32 m² gross mit Blick auf die Stadt oder den Park. Bad mit Dusche.
Corner Suite (9): Mit 42 m² geräumigere Ecksuiten mit tollem 180-Grad-Blick, Bad mit Dusche und Badewanne.
Family Suite (9): 42 m² gross mit zweitem Schlafzimmer mit Käjutenbett, ideal für Familien. Bad mit Dusche und Badewanne.
ab CHF 78.– / pro Person
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