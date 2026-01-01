Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Liberty Central Saigon Citypoint

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Saigon

Modernes Hotel an top Lage. Der Pool mit atemberaubender Aussicht ist ideal, wenn Sie sich nach einem eindrucksvollen Tag entspannen und abkühlen wollen.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool auf dem Dach, Fit­ness­center mit Sicht über die Stadt und Spa mit Sauna.
Lage
Mitten im Zentrum von Saigon. Sehenswürdigkeiten, Res­taurants, Bars und Geschäfte sind in bequemer in Geh­dis­tanz zu erreichen. Zum Flughafen ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Das «Central Restaurant» serviert vietnamesische und internationale à la carte Gerichte und bietet frische, hochwertige Speisen am Buffet an. Im «The Bistro» werden leichte Snacks, Kaffee und eine reiche Auswahl an Getränken serviert. Die «Above Sky Bar» auf dem Dach ergänzt mit erfrischenden Cocktails und erlesenen Weinen.
Zimmer
Das Hotel, das internationale Quali­tät mit vietnamesischem Flair verbindet, umfasst 171 mo­der­ne, komfortable Zimmer mit grossen Fensterfronten, Kli­ma­an­lage, gratis Internetzugang, Fern­seher, Minibar, Kaf­fee-/Tee­kocher, Safe, Föhn.
Deluxe: 22 m² grosse Zimmer, mit Aussicht auf die Stadt.
Premier Deluxe: 24 m² gross, mit wunderbarer Sicht auf die Skyline.
ab CHF 69.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen