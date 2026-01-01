Liberty Central Saigon Citypoint
Saigon
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool auf dem Dach, Fitnesscenter mit Sicht über die Stadt und Spa mit Sauna.
Lage
Mitten im Zentrum von Saigon. Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Bars und Geschäfte sind in bequemer in Gehdistanz zu erreichen. Zum Flughafen ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Das «Central Restaurant» serviert vietnamesische und internationale à la carte Gerichte und bietet frische, hochwertige Speisen am Buffet an. Im «The Bistro» werden leichte Snacks, Kaffee und eine reiche Auswahl an Getränken serviert. Die «Above Sky Bar» auf dem Dach ergänzt mit erfrischenden Cocktails und erlesenen Weinen.
Zimmer
Das Hotel, das internationale Qualität mit vietnamesischem Flair verbindet, umfasst 171 moderne, komfortable Zimmer mit grossen Fensterfronten, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn.
Deluxe: 22 m² grosse Zimmer, mit Aussicht auf die Stadt.
Premier Deluxe: 24 m² gross, mit wunderbarer Sicht auf die Skyline.
Deluxe: 22 m² grosse Zimmer, mit Aussicht auf die Stadt.
Premier Deluxe: 24 m² gross, mit wunderbarer Sicht auf die Skyline.
ab CHF 69.– / pro Person
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