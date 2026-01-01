Hôtel des Arts Saigon
Saigon
Beschreibung
Einleitung
Der grosszügige Infinity-Pool auf der Dachterrasse des 24. Stockes bietet eine spektakuläre Sicht auf die Stadt. Spa und Fitnesscenter.
Lage
Direkt im Zentrum von Saigon. Sehenswürdigkeiten, Geschäfte und Restaurants sind in Gehdistanz erreichbar. Zum Flughafen sind es 45 Fahrminuten.
Angebot
Zwei Restaurants, Art-Café und Poolbar.
Zimmer
Die 168 exklusiven Zimmer und Suiten sind im französischen Indochina-Stil dekoriert und auf 24 Etagen verteilt. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe (97): 30 m² gross, mit Stadtsicht.
Grand Deluxe (22): Gleich gross wie die Deluxe Zimmer, mit hübscher, freistehender Badewanne ausgestattet.
Sky Executive Deluxe (23) & Sky Executive Grand Deluxe (10): Wie Deluxe und Grand Deluxe, aber in den Etagen 18-22 mit Sicht auf die Stadt und gratis Zutritt zur Sky Lounge, wo Frühstück, «Afternoon Tea» sowie abends Cocktails serviert werden.
Executive Studio Suite (16): 60 m² gross, mit Sicht auf die Stadt und gratis Zutritt zur Sky Lounge, wo Frühstück, «Afternoon Tea» sowie abends Cocktails serviert werden.
Deluxe (97): 30 m² gross, mit Stadtsicht.
Grand Deluxe (22): Gleich gross wie die Deluxe Zimmer, mit hübscher, freistehender Badewanne ausgestattet.
Sky Executive Deluxe (23) & Sky Executive Grand Deluxe (10): Wie Deluxe und Grand Deluxe, aber in den Etagen 18-22 mit Sicht auf die Stadt und gratis Zutritt zur Sky Lounge, wo Frühstück, «Afternoon Tea» sowie abends Cocktails serviert werden.
Executive Studio Suite (16): 60 m² gross, mit Sicht auf die Stadt und gratis Zutritt zur Sky Lounge, wo Frühstück, «Afternoon Tea» sowie abends Cocktails serviert werden.
ab CHF 111.– / pro Person
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