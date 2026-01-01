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Hôtel des Arts Saigon

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Saigon

Eine gelungene Mischung aus kolonialem Charme und luxuriösen Annehmlichkeiten. Eine der besten Adressen Saigons.

Beschreibung

Einleitung
Der grosszügige Infinity-Pool auf der Dachterrasse des 24. Stockes bietet eine spektakuläre Sicht auf die Stadt. Spa und Fitness­center.
Lage
Direkt im Zentrum von Saigon. Sehens­würdigkeiten, Geschäfte und Restaurants sind in Geh­distanz erreichbar. Zum Flughafen sind es 45 Fahrminuten.
Angebot
Zwei Restaurants, Art-Café und Pool­bar.
Zimmer
Die 168 ex­klusiven Zimmer und Suiten sind im französischen Indochina-Stil dekoriert und auf 24 Eta­gen verteilt. Sie verfügen über Klima­anlage, Fern­seher, Te­­­le­­­fon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie Bade­zimmer mit Regendusche.
Deluxe (97): 30 m² gross, mit Stadt­sicht.
Grand Deluxe (22): Gleich gross wie die Deluxe Zimmer, mit hübscher, freistehender Bade­wanne ausgestattet.
Sky Executive Deluxe (23) & Sky Executive Grand Deluxe (10): Wie Deluxe und Grand Deluxe, aber in den Etagen 18-22 mit Sicht auf die Stadt und gratis Zutritt zur Sky Lounge, wo Früh­stück, «Afternoon Tea» sowie abends Cock­tails serviert werden.
Executive Studio Suite (16): 60 m² gross, mit Sicht auf die Stadt und gratis Zutritt zur Sky Lounge, wo Frühstück, «Afternoon Tea» sowie abends Cocktails serviert werden.
ab CHF 111.– / pro Person

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