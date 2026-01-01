Insgesamt 199 Zimmer, Suiten und Villen verteilen sich auf zwei komplett in weiss gehüllte sechsstöckige Gebäude, sowie auf einzelne Villeneinheiten. Zwischen den Gebäuden liegt ein hübscher Garten. Die Villen befinden sich etwas näher zum Strand- und Poolbereich. Alle Unterkünfte sind sehr hell gestaltet und in freundlichen Beige- und Gelbtönen gehalten. Die Ausstattung ist modern und beinhaltet Klimaanlage, gratis Internetzugang, Telefon, Fernseher, Bluetooth Lautsprecher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Badezimmer mit Regendusche.

Standard (83): 35 m² grosse Zimmer mit einem Kingsize Bett oder zwei Double Betten, in den Stockwerken 1 - 3 gelegen und mit grosszügigem Balkon und Gartenblick.

Deluxe, High Floor (82): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Standard Zimmer, aber höher gelegen in den Stockwerken 4 - 6.

Standard Pool Villa (19): Die grosszügigen Villen mit 99 - 106 m² bieten viel Platz, einen gemütlichen Lounge Bereich mit Tagesbett, sowie einen privaten Aussenbereich mit Pool (5 x 2.20 m) und Liegebereich. Grosses Badezimmer mit Dusche und freistehender Badewanne.