The Standard, Hua Hin
Hua Hin
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool am Strand vorne mit vielfältigen Liegebereichen. Moderner Spa mit zahlreichen Anwendungen, Sauna, Fitnesscenter. Am Wochenende werden auch Yoga und Tai Chi Stunden angeboten. Kids Club direkt am Strand.
Lage
Sehr zentral und direkt am kilometerlangen Sandstrand von Hua Hin gelegen. Das Zentrum mit dem Nachtmarkt und der historische Bahnhof sind nur wenige Gehminuten entfernt. Zahlreiche einheimische Restaurants, Bars und Läden liegen dazwischen. Die Fahrzeit zum Flughafen Bangkok beträgt ca. 2½ bis 3 Stunden.
Angebot
Thailändische Küche wird im offenen «Praça» Beachfront Restaurant im Stile eines eleganten thailändischen Hauses serviert. Frühstück und italienische Klassiker finden Sie im «Lido» Restaurant neben dem Pool mit Meeresbrise. Die «Lido» Bar am Pool, nur wenige Schritte vom Strand entfernt verwöhnt Sie mit frischen Cocktails und einigen leichten Gerichten. Wenn sie tagsüber Lust auf einen leckeren Smoothie, einen gesunden Snack oder coole Kaffeespezialitäten bekommen, spazieren Sie durch den Garten ins «The Juice Café».
Zimmer
Badezimmer mit Regendusche.
Insgesamt 199 Zimmer, Suiten und Villen verteilen sich auf zwei komplett in weiss gehüllte sechsstöckige Gebäude, sowie auf einzelne Villeneinheiten. Zwischen den Gebäuden liegt ein hübscher Garten. Die Villen befinden sich etwas näher zum Strand- und Poolbereich. Alle Unterkünfte sind sehr hell gestaltet und in freundlichen Beige- und Gelbtönen gehalten. Die Ausstattung ist modern und beinhaltet Klimaanlage, gratis Internetzugang, Telefon, Fernseher, Bluetooth Lautsprecher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Badezimmer mit Regendusche.
Standard (83): 35 m² grosse Zimmer mit einem Kingsize Bett oder zwei Double Betten, in den Stockwerken 1 - 3 gelegen und mit grosszügigem Balkon und Gartenblick.
Deluxe, High Floor (82): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Standard Zimmer, aber höher gelegen in den Stockwerken 4 - 6.
Standard Pool Villa (19): Die grosszügigen Villen mit 99 - 106 m² bieten viel Platz, einen gemütlichen Lounge Bereich mit Tagesbett, sowie einen privaten Aussenbereich mit Pool (5 x 2.20 m) und Liegebereich. Grosses Badezimmer mit Dusche und freistehender Badewanne.
ab CHF 77.– / pro Person
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