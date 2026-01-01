Die 24 im kolonialen Stil gestalteten Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, gratis Inter­net­zu­­gang, iPod-­Dockingsta­­tion, Fern­seher, Mini­­bar, Kaf­fee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Badezim­mer mit freistehender Bade­­wanne und separater Dusche.

Seaside Deluxe (8): 50 m² gross, im Haupt­haus mit grossem Balkon und Meersicht.

Seaside Suite (6): 60 m² gross, im Haupt­haus mit Wohnbereich, Balkon und Meer­sicht.

Beach Villa with partial sea view (4): 80 m² grosse Villen die sich um den Pool gruppieren.

Alle einzelstehend mit grosszügiger Terrasse und in Strandnähe.

Beach Villa sea view (4): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit direkter Meersicht.

Beachfront Villa (2): mit 90 m² ein bisschen geräumiger als die Beach Villen und direkt am Strand gelegen.