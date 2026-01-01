Devasom Hua Hin Resort
Hua Hin
Beschreibung
Einleitung
Der Salzwasser-Swimmingpool mit Whirlpool liegt im Zentrum der Anlage. Sechs Golfplätze in der Nähe, Bibliothek, Souvenirshop. Mehrmals täglich gratis Shuttlebus nach Hua Hin.
Lage
An einem schönen Strandabschnitt des langgezogenen Sandstrandes zwischen Hua Hin und Cha-am gelegen. In der Nähe befinden sich einige lokale Restaurants. Nach Hua Hin zum Nachtmarkt, Shoppingzentren und zahlreichen Restaurants sind es ca. 10 Fahrminuten. Die Transferzeit zum Flughafen Bangkok beträgt ca. 2 ½ bis 3 Stunden.
Angebot
Das «Deva Bistro» mit schöner Terrasse bietet erstklassige thailändische sowie westliche Küche an. Poolbar.
Zimmer
Die 24 im kolonialen Stil gestalteten Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, gratis Internetzugang, iPod-Dockingstation, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche.
Alle einzelstehend mit grosszügiger Terrasse und in Strandnähe.
Die 24 im kolonialen Stil gestalteten Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, gratis Internetzugang, iPod-Dockingstation, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche.
Seaside Deluxe (8): 50 m² gross, im Haupthaus mit grossem Balkon und Meersicht.
Seaside Suite (6): 60 m² gross, im Haupthaus mit Wohnbereich, Balkon und Meersicht.
Beach Villa with partial sea view (4): 80 m² grosse Villen die sich um den Pool gruppieren.
Alle einzelstehend mit grosszügiger Terrasse und in Strandnähe.
Beach Villa sea view (4): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit direkter Meersicht.
Beachfront Villa (2): mit 90 m² ein bisschen geräumiger als die Beach Villen und direkt am Strand gelegen.
ab CHF 82.– / pro Person
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