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Devasom Hua Hin Resort

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Hua Hin

Ein gepflegtes Bou­tique-Hotel mit viel Liebe zum Detail und aussergewöhnlichem, sehr persönlichem Ser­­vice, wo Sie die Leidenschaft der Mitarbeiter spüren.

Beschreibung

Einleitung
Der Salz­­was­­­ser-Swim­­­ming­pool mit Whirlpool liegt im Zen­trum der Anlage. Sechs Golfplätze in der Nähe, Bibliothek, Souvenirshop. Mehrmals täglich gratis Shuttlebus nach Hua Hin.
Lage
An einem schönen Strandabschnitt des langgezogenen Sandstrandes zwischen Hua Hin und Cha-am gelegen. In der Nähe befinden sich einige lokale Restau­rants. Nach Hua Hin zum Nachtmarkt, Shopping­zentren und zahlreichen Restau­rants sind es ca. 10 Fahr­minuten. Die Trans­ferzeit zum Flug­hafen Bangkok be­trägt ca. 2 ½ bis 3 Stunden.
Angebot
Das «Deva Bistro» mit schöner Terrasse bietet erstklassige thailändische sowie westliche Küche an. Poolbar.
Zimmer

Die 24 im kolonialen Stil gestalteten Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, gratis Inter­net­zu­­gang, iPod-­Dockingsta­­tion, Fern­seher, Mini­­bar, Kaf­fee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Badezim­mer mit freistehender Bade­­wanne und separater Dusche.
Seaside Deluxe (8): 50 m² gross, im Haupt­haus mit grossem Balkon und Meersicht.
Seaside Suite (6): 60 m² gross, im Haupt­haus mit Wohnbereich, Balkon und Meer­sicht.
Beach Villa with partial sea view (4): 80 m² grosse Villen die sich um den Pool gruppieren.

Alle einzelstehend mit grosszügiger Terrasse und in Strandnähe.
Beach Villa sea view (4): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit direkter Meersicht.
Beachfront Villa (2): mit 90 m² ein bisschen geräumiger als die Beach Villen und direkt am Strand gelegen.

ab CHF 82.– / pro Person

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