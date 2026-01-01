Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Hua Hin

Die Highlights der Anlage sind neben den modernen Suiten, der riesige Swimming pool und die exzellente Küche. Für Gäste, welche den Hotelservice vollumfänglich auskosten möchten, empfehlen wir die Zimmer mit dem «Z-Luxe Club» zu buchen.

Beschreibung

Einleitung
Riesige Poolanlage, Fitnessgeräte im Freien sowie hübsches Spa im Garten mit Sauna. Es werden auch Thai-Kochkurse, Cocktail- und Massagekurse organisiert. In der Nähe befinden sich 12 renommierte Golf­plätze.
Lage
Direkt am kilometerlangen Sandstrand, fünf Fahrmi­nuten ausserhalb von Hua Hin gelegen. Am Wochenende lockt der in der Nähe des Hotels stattfindende «Cicada Market» mit hübschen Verkaufsständen, Künstlern und Street Food. Es befinden sich lokale Restaurants, Pubs, Bars, ein Street Food Markt und Einkaufsläden in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Im bekannten «Let’s Sea Hua Hin’s Beach Restaurant» trifft man sich zu einem feinen Cocktail und wird anschliessend mit lokalen und internationalen Köst­lich­keiten verwöhnt. Die «Breeze Bar» befindet sich in der Lobby und beim Pool löscht man den Durst in der «Sand Lounge». Zum Frühstück, welches von 7– 11 Uhr dauert, wird Ihnen gar ein Glas Champagner angeboten.
Zimmer

Die 40 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, welche den 120 m langen Swim­ming­pool, der sich wie ein Fluss durch die ganze Anlage erstreckt, umgeben. Sie sind alle luxuriös und nach neustem Stand der Tech­no­logie ausgestattet. Dies beinhaltet ausgeklügelte Be­leuch­t­ung, stromsparende Klimaanlage, gratis Hi-speed Internetzugang, grosser Fernseher, Bose-Stereo-Lautsprecher, Espressomaschine, Teekocher, Mini­­bar, Telefon, Föhn, Safe und Bad mit Regen­dusche.
Moondeck Al Fresco Suite (20): 68 m² gross, im oberen Stock­werk gelegen mit mehr Privatsphäre.

Über eine Wen­del­­treppe erreichen Sie die private Dachterrasse mit Spa-Bade­wanne, Dusche und bequemem Tagesbett.
Pool Access LaZzzzz Suite (20): 48 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum grossen Swimmingpool. Grosses Badzimmer mit Mini-Garten und Spa-Bade­wanne.
Moondeck Al Fresco Suite Z-Luxe Club & Pool Access LaZzzzz Suite Z-Luxe Club: Diese beiden Kategorien basieren auf Moondeck Al Fresco Suite und Pool Access LaZzzzz Suite, hinzu kommen exklusive Annehmlichkeiten.

Geniessen Sie täglich das Gourmet-Frühstück im Beachfront Restaurant, den ganzen Tag (24 Stunden) gratis Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke in der «Breeze Bar» sowie abendliche Cocktails und Canapés.
Weitere Vorteile beinhalten: Hotel Shuttlebus nach Fahrplan ins Zentrum von Hua Hin, «15 Minuten Sonnen­crème Service» ab 10.00 Uhr morgens beim Pool oder am Strand durch Spa-Thera­peuten. 15% Ermässigung auf Essen und Getränke im Restaurant, Wäscheservice, Massagen und anderen Hotel­aktivitäten wie Kochschule, Cocktailkurse und Thai Massage-Lektionen.

ab CHF 83.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen