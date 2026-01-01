Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort
Hua Hin
Beschreibung
Einleitung
Riesige Poolanlage, Fitnessgeräte im Freien sowie hübsches Spa im Garten mit Sauna. Es werden auch Thai-Kochkurse, Cocktail- und Massagekurse organisiert. In der Nähe befinden sich 12 renommierte Golfplätze.
Lage
Direkt am kilometerlangen Sandstrand, fünf Fahrminuten ausserhalb von Hua Hin gelegen. Am Wochenende lockt der in der Nähe des Hotels stattfindende «Cicada Market» mit hübschen Verkaufsständen, Künstlern und Street Food. Es befinden sich lokale Restaurants, Pubs, Bars, ein Street Food Markt und Einkaufsläden in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Im bekannten «Let’s Sea Hua Hin’s Beach Restaurant» trifft man sich zu einem feinen Cocktail und wird anschliessend mit lokalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnt. Die «Breeze Bar» befindet sich in der Lobby und beim Pool löscht man den Durst in der «Sand Lounge». Zum Frühstück, welches von 7– 11 Uhr dauert, wird Ihnen gar ein Glas Champagner angeboten.
Zimmer
Die 40 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, welche den 120 m langen Swimmingpool, der sich wie ein Fluss durch die ganze Anlage erstreckt, umgeben. Sie sind alle luxuriös und nach neustem Stand der Technologie ausgestattet. Dies beinhaltet ausgeklügelte Beleuchtung, stromsparende Klimaanlage, gratis Hi-speed Internetzugang, grosser Fernseher, Bose-Stereo-Lautsprecher, Espressomaschine, Teekocher, Minibar, Telefon, Föhn, Safe und Bad mit Regendusche.
Über eine Wendeltreppe erreichen Sie die private Dachterrasse mit Spa-Badewanne, Dusche und bequemem Tagesbett.
Geniessen Sie täglich das Gourmet-Frühstück im Beachfront Restaurant, den ganzen Tag (24 Stunden) gratis Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke in der «Breeze Bar» sowie abendliche Cocktails und Canapés.
Die 40 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, welche den 120 m langen Swimmingpool, der sich wie ein Fluss durch die ganze Anlage erstreckt, umgeben. Sie sind alle luxuriös und nach neustem Stand der Technologie ausgestattet. Dies beinhaltet ausgeklügelte Beleuchtung, stromsparende Klimaanlage, gratis Hi-speed Internetzugang, grosser Fernseher, Bose-Stereo-Lautsprecher, Espressomaschine, Teekocher, Minibar, Telefon, Föhn, Safe und Bad mit Regendusche.
Moondeck Al Fresco Suite (20): 68 m² gross, im oberen Stockwerk gelegen mit mehr Privatsphäre.
Über eine Wendeltreppe erreichen Sie die private Dachterrasse mit Spa-Badewanne, Dusche und bequemem Tagesbett.
Pool Access LaZzzzz Suite (20): 48 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum grossen Swimmingpool. Grosses Badzimmer mit Mini-Garten und Spa-Badewanne.
Moondeck Al Fresco Suite Z-Luxe Club & Pool Access LaZzzzz Suite Z-Luxe Club: Diese beiden Kategorien basieren auf Moondeck Al Fresco Suite und Pool Access LaZzzzz Suite, hinzu kommen exklusive Annehmlichkeiten.
Geniessen Sie täglich das Gourmet-Frühstück im Beachfront Restaurant, den ganzen Tag (24 Stunden) gratis Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke in der «Breeze Bar» sowie abendliche Cocktails und Canapés.
Weitere Vorteile beinhalten: Hotel Shuttlebus nach Fahrplan ins Zentrum von Hua Hin, «15 Minuten Sonnencrème Service» ab 10.00 Uhr morgens beim Pool oder am Strand durch Spa-Therapeuten. 15% Ermässigung auf Essen und Getränke im Restaurant, Wäscheservice, Massagen und anderen Hotelaktivitäten wie Kochschule, Cocktailkurse und Thai Massage-Lektionen.
ab CHF 83.– / pro Person
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