Die 40 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, welche den 120 m langen Swim­ming­pool, der sich wie ein Fluss durch die ganze Anlage erstreckt, umgeben. Sie sind alle luxuriös und nach neustem Stand der Tech­no­logie ausgestattet. Dies beinhaltet ausgeklügelte Be­leuch­t­ung, stromsparende Klimaanlage, gratis Hi-speed Internetzugang, grosser Fernseher, Bose-Stereo-Lautsprecher, Espressomaschine, Teekocher, Mini­­bar, Telefon, Föhn, Safe und Bad mit Regen­dusche.

Moondeck Al Fresco Suite (20): 68 m² gross, im oberen Stock­werk gelegen mit mehr Privatsphäre.

Über eine Wen­del­­treppe erreichen Sie die private Dachterrasse mit Spa-Bade­wanne, Dusche und bequemem Tagesbett.

Pool Access LaZzzzz Suite (20): 48 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum grossen Swimmingpool. Grosses Badzimmer mit Mini-Garten und Spa-Bade­wanne.

Moondeck Al Fresco Suite Z-Luxe Club & Pool Access LaZzzzz Suite Z-Luxe Club: Diese beiden Kategorien basieren auf Moondeck Al Fresco Suite und Pool Access LaZzzzz Suite, hinzu kommen exklusive Annehmlichkeiten.

Geniessen Sie täglich das Gourmet-Frühstück im Beachfront Restaurant, den ganzen Tag (24 Stunden) gratis Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke in der «Breeze Bar» sowie abendliche Cocktails und Canapés.

Weitere Vorteile beinhalten: Hotel Shuttlebus nach Fahrplan ins Zentrum von Hua Hin, «15 Minuten Sonnen­crème Service» ab 10.00 Uhr morgens beim Pool oder am Strand durch Spa-Thera­peuten. 15% Ermässigung auf Essen und Getränke im Restaurant, Wäscheservice, Massagen und anderen Hotel­aktivitäten wie Kochschule, Cocktailkurse und Thai Massage-Lektionen.