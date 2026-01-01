Die 209 Zimmer und Villen sind alle luxuriös eingerichtet und mit hochwertigen Materialien wie Marmor, Teakholz und Thai-Seide ausgestattet. Sie verfügen über Balkon mit Garten- oder seitlicher Meersicht, Klima­an­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, und Föhn. Wir empfehlen Ihnen die grösseren und besser gelegenen Premium Deluxe Zim­mer oder eine Pool Villa zu buchen. Tipp für Geniesser: Buchen Sie ein Zimmer mit den Club Annehmlichkeiten.

Deluxe (99): 37 m² grosse Zimmer mit Bad oder Dusche.

Family Room (17) & Family Room Pool Terrace (18): Exakt gleich wie Premium Deluxe, aber nur mit zwei Doppelbetten erhältlich.

Pool Terrace mit Pool View, garantiert im 1. Stock.

Premium Deluxe Ocean View (17): Ebenfalls gleich wie Premium Deluxe, garantierte Meersicht, nur Kingsize-Bett.

Premium Deluxe Club (27): Wie Premium Deluxe mit zwei Queen-Size-Betten oder grossem Dop­pel­bett und zusätzlichen Clubvorteilen.

Villa 1-Bedroom with Private Pool (16): 76 m² (inkl. Aussenbereich) grosse, luxuriöse Villen mit eigenem 3 x 5 m Marmorpool und grossem Badezimmer mit Bade­wanne und separater Dusche im Freien.

Villa 1-Bedroom Suite with Private Pool (22): Gleiche Einrichtung wie die Villa 1-Bedroom with Private Pool, jedoch fast doppelt so gross mit separatem Wohn­zimmer mit Fernseher und Stereo­anlage und einem eigenen abgeschirmten Garten.



Gäste der Club-Kategorien und der Pool-Villen haben gratis Zutritt zur Club Lounge, wo neben dem Früh­stück auch Getränke und Snacks tagsüber sowie «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail und Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten: Wäscheservice (2 Stück/Tag/Zim­mer, nicht kumulierbar), Zutritt zur Club-Bibliothek, 10% Ermässigung im Spa und gratis late Check-out bis 16.00 Uhr (nach Verfüg­barkeit).