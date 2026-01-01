Centara Grand Beach Resort Hua Hin
Hua Hin
Beschreibung
Einleitung
Vier Swimmingpools mit Kinderpool, Spielplatz, Kids Club, Surfen, Tischtennis, Fitnesscenter, Volleyball, Kinderspielplatz, Billard/Snooker, sowie zwei Putting-Greens stehen zur Verfügung. Im Spa können Sie sich bei traditionellen Massagen entspannen. In der Nähe befinden sich sechs renommierte 18-Loch-Golfplätze. Ein hoteleigenes Golf Service Center ermöglicht einfaches Buchen aller Golfplätze in der Umgebung inklusive Transport.
Lage
Direkt am kilometerlangen Sandstrand, im Zentrum von Hua Hin. Das Städtchen beeindruckt mit seinem fröhlichen Lokalkolorit. Viele Restaurants und der bekannte Nightmarket sind in unmittelbarer Umgebung.
Angebot
Sie haben die Wahl! Thai, Seafood, japanische und internationale Spezialitäten können Sie in fünf verschiedenen Restaurants und zwei Bars geniessen.
Zimmer
Die 209 Zimmer und Villen sind alle luxuriös eingerichtet und mit hochwertigen Materialien wie Marmor, Teakholz und Thai-Seide ausgestattet. Sie verfügen über Balkon mit Garten- oder seitlicher Meersicht, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, und Föhn. Wir empfehlen Ihnen die grösseren und besser gelegenen Premium Deluxe Zimmer oder eine Pool Villa zu buchen. Tipp für Geniesser: Buchen Sie ein Zimmer mit den Club Annehmlichkeiten.
Pool Terrace mit Pool View, garantiert im 1. Stock.
Die 209 Zimmer und Villen sind alle luxuriös eingerichtet und mit hochwertigen Materialien wie Marmor, Teakholz und Thai-Seide ausgestattet. Sie verfügen über Balkon mit Garten- oder seitlicher Meersicht, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, und Föhn. Wir empfehlen Ihnen die grösseren und besser gelegenen Premium Deluxe Zimmer oder eine Pool Villa zu buchen. Tipp für Geniesser: Buchen Sie ein Zimmer mit den Club Annehmlichkeiten.
Deluxe (99): 37 m² grosse Zimmer mit Bad oder Dusche.
Family Room (17) & Family Room Pool Terrace (18): Exakt gleich wie Premium Deluxe, aber nur mit zwei Doppelbetten erhältlich.
Pool Terrace mit Pool View, garantiert im 1. Stock.
Premium Deluxe Ocean View (17): Ebenfalls gleich wie Premium Deluxe, garantierte Meersicht, nur Kingsize-Bett.
Premium Deluxe Club (27): Wie Premium Deluxe mit zwei Queen-Size-Betten oder grossem Doppelbett und zusätzlichen Clubvorteilen.
Villa 1-Bedroom with Private Pool (16): 76 m² (inkl. Aussenbereich) grosse, luxuriöse Villen mit eigenem 3 x 5 m Marmorpool und grossem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche im Freien.
Villa 1-Bedroom Suite with Private Pool (22): Gleiche Einrichtung wie die Villa 1-Bedroom with Private Pool, jedoch fast doppelt so gross mit separatem Wohnzimmer mit Fernseher und Stereoanlage und einem eigenen abgeschirmten Garten.
Gäste der Club-Kategorien und der Pool-Villen haben gratis Zutritt zur Club Lounge, wo neben dem Frühstück auch Getränke und Snacks tagsüber sowie «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail und Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten: Wäscheservice (2 Stück/Tag/Zimmer, nicht kumulierbar), Zutritt zur Club-Bibliothek, 10% Ermässigung im Spa und gratis late Check-out bis 16.00 Uhr (nach Verfügbarkeit).
ab CHF 93.– / pro Person
Loading map...