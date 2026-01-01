Kota Kinabalu Reisen
Traumhafte Strände und exotisches Flair
Borneo Eagle Resort
ab CHF 453.– / pro Person
Kota Kinabalu
Grosser Swimmingpool mit Poolbar an bester Lage mit traumhaftem Meerblick. Fitnesscenter. Das umfangreiche Angebot...
Gaya Island Resort
ab CHF 131.– / pro Person
Kota Kinabalu
Ein Höhepunkt ist das preisgekrönte Spa Village, das malerisch inmitten Mangroven liegt und neben Massagen und Spa...
Shangri-La Rasa Ria
Preis auf Anfrage
Kota Kinabalu
In beiden Hotelflügeln befindet sich ein grosser Swimmingpool mit separatem Kinderbecken und Jacuzzi in der...
Gayana Marine Resort
ab CHF 139.– / pro Person
Kota Kinabalu
Swimmingpool, Spa, Zentrum für Meeresbiologie (MERC), Billard Tisch, PADI Tauchbasis, Kayak, Schnorcheln, kleine...
Bungaraya Island Resort
ab CHF 139.– / pro Person
Kota Kinabalu
Schöner Swimmingpool am Strand mit grosszügigem Sonnendeck. Umgeben von tropischem Grün und natürlichen...
The Pacific Sutera Hotel
Preis auf Anfrage
Kota Kinabalu
2 Swimmingpools, Strand, Fitnesscenter, 5 Tennisplätze, Badminton, Billard, Tischtennis, Kino mit 100 Sitzen,...
Horizon
Preis auf Anfrage
Kota Kinabalu
Das moderne Mittelklasshotel mit 180 Zimmern ist zentral gelegen, umgeben von lokalen Restaurants und Geschäften....
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