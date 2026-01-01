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Kota Kinabalu, Malaysia

Kota Kinabalu Reisen

Traumhafte Strände und exotisches Flair

Die im Norden der Insel Borneo gelegene Hauptstadt des malaysischen Bundesstaat Sabah ist ein wahres Tropenparadies, in dem Taucher und Schnorchler ideale Bedingungen vorfinden. Erholungssuchende zieht es an die herrlichen Strände, wo schneeweisser Sand und ein kristallklares Meer für Badefreuden der Extraklasse sorgen. Einen Eindruck von der lokalen Kultur erhalten Sie im Staatsmuseum, das in einem für die Region typischen Langhaus untergebracht ist. Noch näher in Kontakt mit Land und Leuten kommen Sie auf dem Central Market oder dem Filipino Market, wo Sie manch hübsches Souvenir erstehen können.

Lassen Sie es sich dort keinesfalls entgehen, die lokalen Spezialitäten zu kosten. Unsere fachkundigen Asien Spezialisten halten noch viel mehr spannende Reisetipps für Sie bereit. Sprechen Sie sie einfach an!

Borneo Eagle ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 453.– / pro Person
Kota Kinabalu
Grosser Swimmingpool mit Pool­bar an bester Lage mit traumhaftem Meerblick. Fitness­center. Das umfangreiche Angebot...
Gaya Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 131.– / pro Person
Kota Kinabalu
Ein Höhepunkt ist das preisgekrönte Spa Village, das malerisch inmitten Mangroven liegt und neben Massagen und Spa...
Shangri-La Rasa RiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kota Kinabalu
In beiden Hotelflügeln befindet sich ein grosser Swimmingpool mit separatem Kinderbecken und Jacuzzi in der...
Gayana Marine ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 139.– / pro Person
Kota Kinabalu
Swimmingpool, Spa, Zentrum für Meeresbiologie (MERC), Billard Tisch, PADI Tauchbasis, Kayak, Schnorcheln, kleine...
Bungaraya Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 139.– / pro Person
Kota Kinabalu
Schöner Swimmingpool am Strand mit grosszügigem Sonnendeck. Umgeben von tropischem Grün und natürlichen...
The Pacific Sutera HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kota Kinabalu
2 Swimmingpools, Strand, Fitnesscenter, 5 Tennisplätze, Badminton, Billard, Tischtennis, Kino mit 100 Sitzen,...
HorizonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kota Kinabalu
Das moderne Mittelklasshotel mit 180 Zim­mern ist zentral gelegen, umgeben von lokalen Restaurants und Geschäf­ten....

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