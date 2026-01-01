Die 416 Zimmer verteilen sich auf zwei Hotelflügel, den «Garden-Wing» und den luxuriösen und privaten «Ocean-Wing».

Deluxe Garden View (170): 36 m² grosse Zimmer im Garden-Wing mit Balkon oder Terrasse mit Blick in den gepflegten Garten. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Sea View (100): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Garden View, jedoch mit herrlichem Meerblick.



Junior Suite Garden View (55): 90 m² grosse Zimmer im Ocean Wing mit Jacuzzi auf dem Balkon und traumhafter Gartensicht. Gäste vom Ocean Wing profitieren von einem separaten Swimmingpool.

Junior Suite Sea View (108): Dieselbe Grösse als auch Einrichtung wie Junior Suite Garden View, jedoch profitiert man in dieser Suite von einer wunderschönen Aussicht auf das Meer.