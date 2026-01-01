Shangri-La Rasa Ria
Kota Kinabalu
Beschreibung
Einleitung
In beiden Hotelflügeln befindet sich ein grosser Swimmingpool mit separatem Kinderbecken und Jacuzzi in der gepflegten Gartenanlage. Ganz besonders ist die eigene Aufzuchtstation für Orang Utans, wo Sie deren Fütterung miterleben können. Grosses Spa- und Wellnessangebot, Fitnesscenter, Fahrradverleih, Tennis, Segeln, Windsurfing, Wasser- und Jetski, Tauch- und Schnorchelausflüge, Trekkingtouren sowie eigener 18-Loch-Golfplatz. Nagelstudio, Souvenirshop, Kinder-Club. Es werden auch Shuttle-Busse nach Kota Kinabalu angeboten.
Lage
Am schönen, 4 km langen Sandstrand der Dalit Bay gelegen, 35 Fahrminuten nördlich von Kota Kinabalu. Es befinden sich keine Restaurants oder Einkaufsläden in der Nähe.
Angebot
Insgesamt 5 Restaurants und 2 Bars verwöhnen Ihren Gaumen und sorgen für eine grosse Auswahl an Speisen. Dazu gehören das traditionelle «Tepi Laut» Restaurant, wo in gediegener Atmosphäre malaysische Spezialitäten serviert werden sowie ein chinesisches und japanisches Teppanyaki Restaurant.
Zimmer
Die 416 Zimmer verteilen sich auf zwei Hotelflügel, den «Garden-Wing» und den luxuriösen und privaten «Ocean-Wing».
Die 416 Zimmer verteilen sich auf zwei Hotelflügel, den «Garden-Wing» und den luxuriösen und privaten «Ocean-Wing».
Deluxe Garden View (170): 36 m² grosse Zimmer im Garden-Wing mit Balkon oder Terrasse mit Blick in den gepflegten Garten. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Sea View (100): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Garden View, jedoch mit herrlichem Meerblick.
Junior Suite Garden View (55): 90 m² grosse Zimmer im Ocean Wing mit Jacuzzi auf dem Balkon und traumhafter Gartensicht. Gäste vom Ocean Wing profitieren von einem separaten Swimmingpool.
Junior Suite Sea View (108): Dieselbe Grösse als auch Einrichtung wie Junior Suite Garden View, jedoch profitiert man in dieser Suite von einer wunderschönen Aussicht auf das Meer.
Preis auf Anfrage
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