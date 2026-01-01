The Pacific Sutera Hotel
Kota Kinabalu
Beschreibung
Einleitung
2 Swimmingpools, Strand, Fitnesscenter, 5 Tennisplätze, Badminton, Billard, Tischtennis, Kino mit 100 Sitzen, Bowling-Center, Spa, Friseur. Ein besonderes Highlight ist der vom Golfprofi Graham Marsh designte 27-Loch Golfplatz im Herzen der Anlage, sowie das Übungsgrün und die Golf Driving Range mit 41 Abschlagplätzen. Über das Resort können ausserdem Ausflüge und Wassersport organisiert werden. Im "Chavana Spa" können Sie sich von verschiedenen balinesisch inspirierten Massagen und Behandlungen verwöhnen lassen.
Lage
Das Hotel liegt etwa 5 Minuten vom Stadtzentrum von Kota Kinabalu entfernt. Zum Flughafen benötigen Sie nur etwa 10 Fahrminuten.
Angebot
5 Restaurants (u.a. mit chinesischer, malaysischer und internationaler Küche), 3 Bars.
Zimmer
Das Hotel verfügt über insgesamt 500 Zimmer. Die komfortablen Deluxe Zimmer mit Panorama-Blick auf den Golfplatz sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, Kaffee- und Teekocher, Fernseher, Föhn, Safe, Minibar und gratis Internetzugang.
Preis auf Anfrage
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