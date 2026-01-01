2 Swimmingpools, Strand, Fitnesscenter, 5 Tennisplätze, Badminton, Billard, Tischtennis, Kino mit 100 Sitzen, Bowling-Center, Spa, Friseur. Ein besonderes Highlight ist der vom Golfprofi Graham Marsh designte 27-Loch Golfplatz im Herzen der Anlage, sowie das Übungsgrün und die Golf Driving Range mit 41 Abschlagplätzen. Über das Resort können ausserdem Ausflüge und Wassersport organisiert werden. Im "Chavana Spa" können Sie sich von verschiedenen balinesisch inspirierten Massagen und Behandlungen verwöhnen lassen.