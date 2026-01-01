Borneo Eagle Resort
Kota Kinabalu
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Poolbar an bester Lage mit traumhaftem Meerblick. Fitnesscenter. Das umfangreiche Angebot an Massagen und Spa Anwendungen, u.a. wird vulkanischer Heilschlamm von der Insel benutzt, der therapeutischen Effekt auf Haut, Haar und Gelenke haben soll, wird direkt in Ihrer Villa, auf den dafür vorgesehenen Spa-Liegen vorgenommen. Das Resort bietet Inselausflüge und Schnorchelausflüge mit dem Boot an.
Lage
Am herrlichen, 2 km langen feinsandigen Strand auf der unberührten Vulkaninsel Pulau Tiga gelegen. Die Insel ist mit tropischem Regenwald überwachsen, bietet herrliche Sandstrände und glasklares Wasser mit schönen Korallenriffen. Pulau Tiga liegt 45 Bootsminuten von Kuala Penyu vom Festland entfernt. Kuala Penyu wiederum liegt knapp zwei Fahrstunden südlich von Kota Kinabalu. Die Transferzeit vom Flughafen zum Resort beträgt cirka 3 Stunden. Sämtliche Annehmlichkeiten wie Restaurants oder Unterhaltungsmöglichkeiten beschränken sich auf das Hotel.
Angebot
Die Speisekarte des «The Eagles Nest» ändert sich täglich. Das professionelle Team verwandelt aus frischen, regionalen Produkten schmackhafte Menus aus der westlichen oder asiatischen Küche. Das luftige Restaurant überzeugt auch mit seiner atemberaubenden Strandkulisse. Zusätzlich stehen den Gästen zwei Bars, eine davon beim Swimmingpool zur Verfügung.
Zimmer
Die 13 frei stehenden Villen liegen auf einem grosszügigen Grundstück und reihen sich direkt am Meer entlang. Sie sind modern und farbenfroh eingerichtet und verfügen über ein Schlafzimmer sowie ein Wohnzimmer mit Lounge und Esstisch sowie ein kleiner Garten. Die geräumigen Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe und Föhn sowie geräumiges Badezimmer mit Regendusche.
Ein privater Beach Pavillon bietet die Gelegenheit für ein romantisches Abendessen.
Mit solch einer Lage am Meer, braucht es keinen eigenen Swimmingpool.
Die 13 frei stehenden Villen liegen auf einem grosszügigen Grundstück und reihen sich direkt am Meer entlang. Sie sind modern und farbenfroh eingerichtet und verfügen über ein Schlafzimmer sowie ein Wohnzimmer mit Lounge und Esstisch sowie ein kleiner Garten. Die geräumigen Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe und Föhn sowie geräumiges Badezimmer mit Regendusche.
Pool Villa (6): 172 m² grosse Villa direkt am Meer gelegen mit grosser Terrasse mit eigenem, schönen Pool (45 m²) und Sonnenliegen.
Ein privater Beach Pavillon bietet die Gelegenheit für ein romantisches Abendessen.
Coral Villa (4): 261 m² Wohnfläche mit sehr grosser Lounge und Esszimmer sowie privatem Garten mit Fischteich und eigenem Spa Bereich, wo Sie sich in den eigenen vier Wänden mit einer wohltuenden Massage verwöhnen lassen können. Die Villen liegen am schönsten Strandabschnitt der Anlage und haben eine hübsche Terrasse mit Sonnenliegen.
Mit solch einer Lage am Meer, braucht es keinen eigenen Swimmingpool.
Spa Villa (3): 288 m² gross mit eigenem Pool und eigener Spa Suite für erholsame Massagen in der Privatsphäre der eigenen Villa. Grosses Sonnendeck mit Liegen und herrlicher Strandlage und traumhafter Sicht auf den Ozean.
ab CHF 453.– / pro Person
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