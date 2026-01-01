Penang Reisen
Die charmante Tropeninsel Penang entdecken
Soori Penang
ab CHF 440.– / pro Person
Penang
Den Gästen steht ein kleines Spa sowie ein moderner Fitnessraum zur Verfügung. Über die «Journeys by Soori» können...
Seven Terraces
ab CHF 98.– / pro Person
Penang
Zum Hotel gehört ein Swimmingpool, welcher von tropischen Pflanzen umgeben ist.
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa
ab CHF 114.– / pro Person
Penang
Das Resort bietet ein abwechslungsreiches Freizeitangebot für Gäste jeden Alters. Entspannen Sie an den drei...
Parkroyal Penang Resort
ab CHF 96.– / pro Person
Penang
Zwei grosse Swimmingpools, einer mit Wasserrutschen, gut ausgestattetes 24h-Fitnesscenter und schönes Spa. Der...
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