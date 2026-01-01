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Penang, Malaysia

Penang Reisen

Die charmante Tropeninsel Penang entdecken

Die malaysische Insel Penang und vor allem die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Hauptstadt Georgetown dürfen Sie sich nicht entgehen lassen! Bummeln Sie durch die belebten Gassen und lassen Sie sich verzaubern von dem Charme der prachtvollen Kolonialbauten und den farbenprächtigen, mit feuerroten Laternen geschmückten chinesischen Tempeln. Dass Georgetown über eine lebhafte Kunstszene verfügt, erkennen Sie an der herausragenden Street-Art. Am besten besorgen Sie sich eine Karte, auf der alle wichtigen Kunstwerke vermerkt sind.

Während Sie diese ablaufen, passieren Sie ganz nebenbei auch die vielen anderen wichtigen Highlights von Georgetown. Nach so viel Kulturgenuss freuen Sie sich auf Ihr exklusives Resort, das Ihnen allen Komfort bietet, den Sie sich auf Reisen nur wünschen können. Möchten Sie mehr über Ferien auf Penang erfahren? Unsere Asien Spezialisten übernehmen gern die Planung Ihrer Reise für Sie, Hotelaufenthalt inbegriffen.

Soori PenangHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 440.– / pro Person
Penang
Den Gästen steht ein kleines Spa sowie ein moderner Fitnessraum zur Verfügung. Über die «Journeys by Soori» können...
Seven TerracesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 98.– / pro Person
Penang
Zum Hotel gehört ein Swim­mingpool, welcher von tropischen Pflanzen umgeben ist.
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 114.– / pro Person
Penang
Das Resort bietet ein abwechslungsreiches Freizeitangebot für Gäste jeden Alters. Entspannen Sie an den drei...
Parkroyal Penang ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 96.– / pro Person
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Zwei grosse Swim­mingpools, einer mit Wasserrutschen, gut aus­­gestattetes 24h-Fitnesscenter und schönes Spa. Der...

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