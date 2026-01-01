Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Langkawi, Malaysia

Langkawi Reisen

Badeferien zwischen Mangroven und Kalksteinbergen

Feinsandige, palmenbestandene Strände, dichte Mangrovenwälder mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt, eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und traumhafte Resorts – die bezaubernde Tropeninsel Langkawi ist der Stoff, aus dem Ferienträume gemacht sind! So ist Langkawi die ideale Destination für Reisende, die in exotischem Ambiente Abstand vom stressigen Alltag gewinnen und entspannte Badeferien geniessen möchten. Für Abwechslung vom Strandleben sorgen zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Nichts für Reisende mit Höhenangst ist die Langkawi Skybridge. Die über 120 Meter lange Hängeseilbrücke befindet sich in 700 Metern Höhe.

Von hier aus haben Sie einen einzigartigen Panoramablick über die gesamte Insel. Der Seven Wells Waterfall ist nur einer von zahlreichen Wasserfällen auf Langkawi. Er bietet nicht nur einen besonders malerischen Anblick, sondern ist auch ideal, um hier ein erfrischendes Bad zu nehmen. Sind Sie neugierig geworden? Unsere Asien Spezialisten organisieren gerne für Sie Ihre Reise nach Langkawi mit dazugehörigem Hotelaufenthalt.

Lage und Charakter der Insel

Langkawi ist die Hauptinsel eines Archipels in der Andamanensee, vor der Nordwestküste des malaysischen Festlands und nahe der thailändischen Grenze. Prägend sind bewaldete Kalksteinberge, die dicht hinter der Küste aufragen, sowie ausgedehnte Mangrovengebiete im Osten der Insel. Langkawi gehört zu den UNESCO Global Geoparks. Erreichbar ist die Insel per Inlandflug oder mit der Fähre vom Festland; vor Ort bewegt man sich am einfachsten mit Mietwagen, Roller oder Taxi.

Wann sich eine Reise lohnt

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm und feucht. Als trockenste und sonnigste Phase gelten üblicherweise die europäischen Wintermonate bis ins Frühjahr hinein – das ist zugleich die Zeit mit der höchsten Nachfrage und den höchsten Preisen. Spätsommer und Herbst bringen erfahrungsgemäss mehr Niederschlag, meist in Form kräftiger, aber kurzer Schauer. Wer dann reist, findet ruhigere Strände, sollte für reine Badeferien aber Schlechtwettertage einkalkulieren.

Inselteile und typische Aktivitäten

Der Westen um Pantai Cenang ist der belebteste Abschnitt mit Restaurants, Läden und Wassersport. Norden und Nordwesten sind deutlich ruhiger, mit einzeln gelegenen Resorts in Buchten vor bewaldeten Hängen. Im Osten liegt der Hauptort Kuah mit Fährhafen und zollfreiem Einkauf. Beliebt sind Bootstouren durch Mangroven und Kalksteinformationen, Inselhopping mit Badestopps sowie Schnorchel- und Tauchausflüge zu einem vorgelagerten Meeresschutzgebiet.

Für wen Langkawi passt – und für wen nicht

Die Insel eignet sich für Paare, Familien und Reisende, die Strandtage mit einzelnen Naturausflügen verbinden möchten, ohne täglich das Programm zu wechseln. Weniger passend ist sie, wenn Sie vor allem historische Städte, Tempelanlagen und Museen sehen oder ein dichtes Nachtleben erwarten – dafür sind andere Orte in Malaysia die bessere Wahl. Ausserhalb der Resorts ist zurückhaltende Kleidung angebracht, da die Insel malaiisch-muslimisch geprägt ist.

Womit sich Langkawi kombinieren lässt

Meist steht Langkawi als Badeaufenthalt am Schluss einer Rundreise. Naheliegend sind Kuala Lumpur, das koloniale Erbe und die Esskultur von Penang, die kühleren Cameron Highlands oder der Regenwald auf Borneo. Auch eine Verbindung mit Südthailand bietet sich geografisch an. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Flugverbindungen und Reisezeit ab – wir stimmen Route, Inselteil und Hotelwahl auf Ihre Vorstellungen ab.

The Datai LangkawiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 356.– / pro Person
Langkawi
2 Swimmingpools, einer davon nur für Erwachsene, ein Fitnesscenter am Strand, Yoga Pavillon, Tennis und ein grosses...
The Ritz-Carlton, LangkawiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 299.– / pro Person
Langkawi
Drei Swimmingpools (einer davon nur für Erwachsene), originelles Spa mit umfangreichem Angebot in sechs...
Four Seasons ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 314.– / pro Person
Langkawi
Zwei wunderschön gestaltete Swim­mingpools mit zahlreichen kleinen Buchten, die für mehr Privatsphäre sorgen. Einer...
Pelangi Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 168.– / pro Person
Langkawi
2 grosse Swim­m­ing­pools sowie 2 Kinderpools mit Lie­ge­flächen, Squash, Tennis, Fit­ness­center, Yoga und...
Casa del MarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 137.– / pro Person
Langkawi
Der kleine, gepflegte Poolbereich mit Swimmingpool und Jacuzzi, gemütlichen Liegen, Sonnenschirmen und herrlichem...

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Reisen nach Malaysia

Tierwelt Malaysias

In Pflegestationen können Sie mit den Orang Utans auf Tuchfühlung gehen

Abenteuer Borneo

Unvergessliche Abenteuerreisen in einer einzigartigen Flora und Fauna

Flitterwochen Malaysia

Alle Angebote für romantische Hochzeitsreisen und exklusive Hotels

Tauchen in Malaysia

Die schönsten Tauchspots Malaysias entdecken

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute für gelungene Ferien in Malaysia

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren