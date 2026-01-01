Langkawi Reisen
Badeferien zwischen Mangroven und Kalksteinbergen
Lage und Charakter der Insel
Langkawi ist die Hauptinsel eines Archipels in der Andamanensee, vor der Nordwestküste des malaysischen Festlands und nahe der thailändischen Grenze. Prägend sind bewaldete Kalksteinberge, die dicht hinter der Küste aufragen, sowie ausgedehnte Mangrovengebiete im Osten der Insel. Langkawi gehört zu den UNESCO Global Geoparks. Erreichbar ist die Insel per Inlandflug oder mit der Fähre vom Festland; vor Ort bewegt man sich am einfachsten mit Mietwagen, Roller oder Taxi.
Wann sich eine Reise lohnt
Das Klima ist ganzjährig tropisch warm und feucht. Als trockenste und sonnigste Phase gelten üblicherweise die europäischen Wintermonate bis ins Frühjahr hinein – das ist zugleich die Zeit mit der höchsten Nachfrage und den höchsten Preisen. Spätsommer und Herbst bringen erfahrungsgemäss mehr Niederschlag, meist in Form kräftiger, aber kurzer Schauer. Wer dann reist, findet ruhigere Strände, sollte für reine Badeferien aber Schlechtwettertage einkalkulieren.
Inselteile und typische Aktivitäten
Der Westen um Pantai Cenang ist der belebteste Abschnitt mit Restaurants, Läden und Wassersport. Norden und Nordwesten sind deutlich ruhiger, mit einzeln gelegenen Resorts in Buchten vor bewaldeten Hängen. Im Osten liegt der Hauptort Kuah mit Fährhafen und zollfreiem Einkauf. Beliebt sind Bootstouren durch Mangroven und Kalksteinformationen, Inselhopping mit Badestopps sowie Schnorchel- und Tauchausflüge zu einem vorgelagerten Meeresschutzgebiet.
Für wen Langkawi passt – und für wen nicht
Die Insel eignet sich für Paare, Familien und Reisende, die Strandtage mit einzelnen Naturausflügen verbinden möchten, ohne täglich das Programm zu wechseln. Weniger passend ist sie, wenn Sie vor allem historische Städte, Tempelanlagen und Museen sehen oder ein dichtes Nachtleben erwarten – dafür sind andere Orte in Malaysia die bessere Wahl. Ausserhalb der Resorts ist zurückhaltende Kleidung angebracht, da die Insel malaiisch-muslimisch geprägt ist.
Womit sich Langkawi kombinieren lässt
Meist steht Langkawi als Badeaufenthalt am Schluss einer Rundreise. Naheliegend sind Kuala Lumpur, das koloniale Erbe und die Esskultur von Penang, die kühleren Cameron Highlands oder der Regenwald auf Borneo. Auch eine Verbindung mit Südthailand bietet sich geografisch an. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Flugverbindungen und Reisezeit ab – wir stimmen Route, Inselteil und Hotelwahl auf Ihre Vorstellungen ab.
The Datai Langkawi
ab CHF 356.– / pro Person
Langkawi
2 Swimmingpools, einer davon nur für Erwachsene, ein Fitnesscenter am Strand, Yoga Pavillon, Tennis und ein grosses...
The Ritz-Carlton, Langkawi
ab CHF 299.– / pro Person
Langkawi
Drei Swimmingpools (einer davon nur für Erwachsene), originelles Spa mit umfangreichem Angebot in sechs...
Four Seasons Resort
ab CHF 314.– / pro Person
Langkawi
Zwei wunderschön gestaltete Swimmingpools mit zahlreichen kleinen Buchten, die für mehr Privatsphäre sorgen. Einer...
Pelangi Beach Resort & Spa
ab CHF 168.– / pro Person
Langkawi
2 grosse Swimmingpools sowie 2 Kinderpools mit Liegeflächen, Squash, Tennis, Fitnesscenter, Yoga und...
Casa del Mar
ab CHF 137.– / pro Person
Langkawi
Der kleine, gepflegte Poolbereich mit Swimmingpool und Jacuzzi, gemütlichen Liegen, Sonnenschirmen und herrlichem...
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen