Eingebettet in der Malohom Bucht auf der Insel Gaya, im Norden von Borneo. Vom Jesselton South Jetty erreichen Sie das Hotel per Boot in ca. 20 Minuten. Der Flughafen Kota Kinabalu liegt weitere 20 Fahrminuten vom Hafen entfernt.

Hauptrestaurant mit Westlicher und Malaysischer Küche, zweites Restaurant über dem Wasser gebaut mit Chinesischen Spezialitäten und Seafood sowie eine Bar mit Getränken, Snacks und wundervollem Ausblick auf den Sonnenuntergang.

Die 45 Villen sind alle auf Stelzen über dem Wasser gebaut und verfügen über einen privaten Balkon. Sie sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klimaanlage, LCD Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher.

Rainforest Villa (12): 102 m² grosse Villen mit Blick auf den dicht bewachsenen, tropischen Wald.

Ocean Villa (18): 120 m² mit paradiesischer Aussicht auf den Ozean sowie direktem Zugang ins Meer.

Breeze Family Villa (7): 132 m² gross mit zwei Badezimmern sowie einem abgetrennten Wohnbereich mit Tagesbett und Sofa mit Bettfunktion.

Palm Villa (8): 153 m² grosse Villen mit direktem Zugang ins Meer, privatem Pool auf dem Balkon sowie einem Wohnbereich mit Glasboden für fantastische Sicht ins Wasser.