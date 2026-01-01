Horizon
Kota Kinabalu
Beschreibung
Einleitung
Das moderne Mittelklasshotel mit 180 Zimmern ist zentral gelegen, umgeben von lokalen Restaurants und Geschäften. Die Promenade am Meer erreicht man in wenigen Gehminuten. Die 30 m² grossen Zimmer sind komfortabel eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kaffee-/Teezubehör, Minibar, Safe und Föhn sowie Badezimmer mit Regendusche. Ein Restaurant, ein Café, Lobby-Lounge und Poolbar. Der Pool mit Kinderbecken befindet sich auf der 6. Etage wie auch das Fitnesscenter und das Spa. Den Flughafen erreicht man in ca. 15 Fahrminuten.
Preis auf Anfrage
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