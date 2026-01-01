Das moderne Mittelklasshotel mit 180 Zim­mern ist zentral gelegen, umgeben von lokalen Restaurants und Geschäf­ten. Die Promenade am Meer erreicht man in wenigen Geh­­minuten. Die 30 m² grossen Zimmer sind komfortabel eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Kaffee-/Teezubehör, Minibar, Safe und Föhn sowie Badezimmer mit Regen­dusche. Ein Restaurant, ein Café, Lobby-Lounge und Poolbar. Der Pool mit Kinderbecken befindet sich auf der 6. Etage wie auch das Fitnesscenter und das Spa. Den Flug­hafen erreicht man in ca. 15 Fahr­minuten.