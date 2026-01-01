Das lauschige Resort imponiert mit 48 einzelnstehenden Villen aus Holz in einheimischer Architektur errichtet mit Blick auf den wunderschönen, weissen Sandstrand und in den immergrünen, tropischen Dschungel. Die komfortablen Villen verfügen über einen Schlaf- und Wohnbereich. Die Verarbeitung natürlicher Materialien verleihen den Villen einen lokalen, gemütlichen Charme. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar und Safe.

Superior (17): 70 m² gross mit geräumigem Badezimmer mit Dusche, am Hang gelegen.

Von der hölzernen Veranda, die um die Villa führt geniessen Sie Dschungel- oder Meersicht.

Deluxe (9): Mit 108 m² Wohnfläche (inkl. Aussenfläche), sehr geräumige Villa mit separatem Wohnzimmer, am Hang gelegen mit traumhaftem Blick in den Dschungel und auf das Meer. Grosses Badezimmer mit Bad und Dusche.

Plunge Pool Villa (10): 87 m² gross, zusätzlich mit Espressomaschine ausgestattet mit Badezimmer mit Bad und Dusche, in flachem Gelän­­de, nahe am Strand und den Restaurants gelegen.

Auf der grossen Terrasse hat es einen kleinen Pool mit Sonnenliegen mit Meersicht.

Treehouse (2): 90 m² gross, an erhöhter Lage zwischen Baumwipfeln mit viel Privatsphäre gelegen, mit Terrasse mit Jacuzzi oder kleinem Pool und einer Lounge – ein romantisches Hideaway.

2-Bedroom Deluxe Suite (8): 177 m² gross mit 2 Schlaf- und 2 Badezimmer mit Dusche. Grosse Terrasse, die als Wohnraum im Freien gestaltet ist und herrliche Meersicht bietet. Ideal für Familien oder befreundete Paare.