Bungaraya Island Resort
Kota Kinabalu
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool am Strand mit grosszügigem Sonnendeck. Umgeben von tropischem Grün und natürlichen Felsformationen bietet das «Echo Wellness Spa» wohltuende Massagen und Behandlungen an. Gratis nicht-motorisierter Wassersport (Schnorchelausrüstung, Kajak, Paddelboard), Fitnesscenter. Dschungeltrekkings gegen Gebühr. Im Schwesterresort «Gayana Marine Resort» (gratis 15 Minuten-Bootstransfers) gibt es eine PADI-Tauchschule sowie das «MERC», ein Forschungszentrum für Meeresökologie.
Lage
Das romantische Resort liegt alleine an einer traumhaften Sandbucht mitten im Dschungel mit Sicht auf den offenen Ozean. Das grosse, natürliche Gelände ergibt viel Freiraum und Platz für die Gäste, daher sind die Wege jedoch teilweise lang und steil und mit vielen Treppenstufen versehen. Es gibt keine Restaurants in der Nähe. Kota Kinabalu ist in 30 Minuten mit dem Boot erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt mit Boot und Hotelbus ca. 1 Stunde.
Angebot
Im «The Longhouse» werden Sie mit traditionellen und internationalen Gerichten verwöhnt. Das «Pantai Restaurant & Bar» am Meer wartet mit Seafood und Grilladen auf. Ausgezeichneter Weinkeller. Zur Abwechslung können Sie auch die Restaurants des Schwesterresorts «Gayana Marine Resort» benutzen mit gratis Bootstransfers (ca. 15 Minuten).
Zimmer
Das lauschige Resort imponiert mit 48 einzelnstehenden Villen aus Holz in einheimischer Architektur errichtet mit Blick auf den wunderschönen, weissen Sandstrand und in den immergrünen, tropischen Dschungel. Die komfortablen Villen verfügen über einen Schlaf- und Wohnbereich. Die Verarbeitung natürlicher Materialien verleihen den Villen einen lokalen, gemütlichen Charme. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar und Safe.
Von der hölzernen Veranda, die um die Villa führt geniessen Sie Dschungel- oder Meersicht.
Auf der grossen Terrasse hat es einen kleinen Pool mit Sonnenliegen mit Meersicht.
Das lauschige Resort imponiert mit 48 einzelnstehenden Villen aus Holz in einheimischer Architektur errichtet mit Blick auf den wunderschönen, weissen Sandstrand und in den immergrünen, tropischen Dschungel. Die komfortablen Villen verfügen über einen Schlaf- und Wohnbereich. Die Verarbeitung natürlicher Materialien verleihen den Villen einen lokalen, gemütlichen Charme. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar und Safe.
Superior (17): 70 m² gross mit geräumigem Badezimmer mit Dusche, am Hang gelegen.
Von der hölzernen Veranda, die um die Villa führt geniessen Sie Dschungel- oder Meersicht.
Deluxe (9): Mit 108 m² Wohnfläche (inkl. Aussenfläche), sehr geräumige Villa mit separatem Wohnzimmer, am Hang gelegen mit traumhaftem Blick in den Dschungel und auf das Meer. Grosses Badezimmer mit Bad und Dusche.
Plunge Pool Villa (10): 87 m² gross, zusätzlich mit Espressomaschine ausgestattet mit Badezimmer mit Bad und Dusche, in flachem Gelände, nahe am Strand und den Restaurants gelegen.
Auf der grossen Terrasse hat es einen kleinen Pool mit Sonnenliegen mit Meersicht.
Treehouse (2): 90 m² gross, an erhöhter Lage zwischen Baumwipfeln mit viel Privatsphäre gelegen, mit Terrasse mit Jacuzzi oder kleinem Pool und einer Lounge – ein romantisches Hideaway.
2-Bedroom Deluxe Suite (8): 177 m² gross mit 2 Schlaf- und 2 Badezimmer mit Dusche. Grosse Terrasse, die als Wohnraum im Freien gestaltet ist und herrliche Meersicht bietet. Ideal für Familien oder befreundete Paare.
ab CHF 139.– / pro Person
Loading map...