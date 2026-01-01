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Kuala Lumpur, Malaysia

Kuala Lumpur Reisen

Das exotische Flair der pulsierenden Metropole geniessen

Tolle Shoppingmöglichkeiten, eindrucksvolle Wolkenkratzer, faszinierende Sehenswürdigkeiten und eine gastronomische Szene der Extraklasse – Kuala Lumpur hat alles, was Sie sich für aufregende Ferien in Malaysia nur wünschen können. Schlendern Sie durch die Strassen der Stadt und lassen Sie das einzigartige Flair der pulsierenden Metropole auf sich wirken. Eines der „Highlights“ ist der über 420 Meter hohe Fernsehturm. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick über die Metropole und können im Drehrestaurant die ausgezeichnete lokale Küche geniessen.

Abstand vom quirligen Grossstadtleben finden Sie im idyllischen Lake Garden, der neben einem Vogelpark auch einen Schmetterlingspark und weitere spannende Attraktionen für Sie bereithält. Unsere fachkundigen Asien Spezialisten verraten Ihnen gerne noch viele weitere interessante Reisetipps für Kuala Lumpur.

Four SeasonsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 152.– / pro Person
Kuala Lumpur
Grosser Rooftop-Swimmingpool mit Blick auf die Stadt, schönes Spa und modernes Fitness­center.
Mandarin OrientalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kuala Lumpur
Grosser Swim­mingpool mit Kin­der­­becken und Sicht auf den Park, schönes Spa und gut aus­ge­stattetes...
The RuMa Hotel and ResidencesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 112.– / pro Person
Kuala Lumpur
Der Infinity-Pool mit separatem Kinderbecken bietet einen spektakulären Blick auf die Skyline und das angrenzende...
Hotel Stripes Kuala LumpurHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Kuala Lumpur
Die Dach­terrasse mit Swimming­pool und Rooftop Bar bietet einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Kuala Lumpur...
The Chow KitHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 33.– / pro Person
Kuala Lumpur
Gemütliche Bibliothek und schöne Dachter­rasse, wo gratis Yoga-Lektionen angeboten werden.

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