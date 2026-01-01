Tolle Shoppingmöglichkeiten, eindrucksvolle Wolkenkratzer, faszinierende Sehenswürdigkeiten und eine gastronomische Szene der Extraklasse – Kuala Lumpur hat alles, was Sie sich für aufregende Ferien in Malaysia nur wünschen können. Schlendern Sie durch die Strassen der Stadt und lassen Sie das einzigartige Flair der pulsierenden Metropole auf sich wirken. Eines der „Highlights“ ist der über 420 Meter hohe Fernsehturm. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick über die Metropole und können im Drehrestaurant die ausgezeichnete lokale Küche geniessen.

Abstand vom quirligen Grossstadtleben finden Sie im idyllischen Lake Garden, der neben einem Vogelpark auch einen Schmetterlingspark und weitere spannende Attraktionen für Sie bereithält. Unsere fachkundigen Asien Spezialisten verraten Ihnen gerne noch viele weitere interessante Reisetipps für Kuala Lumpur.