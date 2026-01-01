Kuala Lumpur Reisen
Das exotische Flair der pulsierenden Metropole geniessen
Four Seasons
ab CHF 152.– / pro Person
Kuala Lumpur
Grosser Rooftop-Swimmingpool mit Blick auf die Stadt, schönes Spa und modernes Fitnesscenter.
Mandarin Oriental
Preis auf Anfrage
Kuala Lumpur
Grosser Swimmingpool mit Kinderbecken und Sicht auf den Park, schönes Spa und gut ausgestattetes...
The RuMa Hotel and Residences
ab CHF 112.– / pro Person
Kuala Lumpur
Der Infinity-Pool mit separatem Kinderbecken bietet einen spektakulären Blick auf die Skyline und das angrenzende...
Hotel Stripes Kuala Lumpur
ab CHF 58.– / pro Person
Kuala Lumpur
Die Dachterrasse mit Swimmingpool und Rooftop Bar bietet einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Kuala Lumpur...
The Chow Kit
ab CHF 33.– / pro Person
Kuala Lumpur
Gemütliche Bibliothek und schöne Dachterrasse, wo gratis Yoga-Lektionen angeboten werden.
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