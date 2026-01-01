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Redang, Malaysia

Redang Reisen

Weisse Strände im Südchinesischen Meer

Im Osten der Insel befinden sich die beiden Hauptstrände Teluk Kalong und Pasir Panjang. In der Teluk Dalam Kecil Bucht erstreckt sich ein weiterer flacher Sandstrand. Abenteuerlustige wandern auf einem Dschungelpfad zwischen den Stränden. Bei den acht umliegenden kleinen Inseln oder der Schildkrötenbucht lohnt es sich Tauch- oder Schnorcheltouren zu unternehmen. Kontaktieren Sie unsere Asien Spezialisten für die Organisation Ihrer Reise in dieses tropische Paradies.

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