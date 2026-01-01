Wenn Sie im Rahmen Ihrer Malaysia Rundreise die Stadt Malakka erkunden, werden Sie schnell feststellen, dass die Metropole ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen ist. Hinduistische Tempel, eine portugiesische Festung und holländische Häuser verdeutlichen sehr eindrucksvoll Malakkas internationales Flair und machen die Stadt zu einem interessanten Reiseziel. Egal, ob Sie den imposanten Sultanspalast besichtigen, der einst ohne einen einzigen Nagel erbaut wurde oder den Charme des chinesischen Viertels der Stadt geniessen, Sie werden von dem Glanz und der Gastfreundschaft Malakkas beeindruckt sein.

Die seinerzeit von Prinz Parameswara gegründete Metropole Malakka fasziniert durch ihre Vielfalt und ist ein Ort in Malaysia, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Kontaktieren Sie schon bald unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten!