Gaya Island Resort
Kota Kinabalu
Beschreibung
Einleitung
Ein Höhepunkt ist das preisgekrönte Spa Village, das malerisch inmitten Mangroven liegt und neben Massagen und Spa Anwendungen auch Yoga und Meditation anbietet. 40 m langer Pool, Kinderpool, PADI Tauchbasis, Fitnesscenter, Bibliothek, Geschenkshop, Kajak, Stand-up Paddle, Jogging-Pfad, Sunset-Cruise, Schnorcheln, Hochseefischen, Dschungeltreks, Yacht Charter, Koch- und Kunsthandwerkkurse. Ob aktiv, kreativ, sportlich, romantisch oder entspannend - es ist für jeden Gast etwas dabei!
In der Tavajun Bay, fünf Bootsminuten vom Hotel entfernt oder nach einem 45-minütigen Dschungeltrek erreichbar, betreibt das Hotel das «Gaya Island Resort Marine Centre», welches eine Schildkröten-Aufzuchtstation beinhaltet. Zudem lädt die geschützte Bucht mit einem wunderschönen Sandstrand und komfortablen Liegen zum Entspannen und Verweilen ein.
Lage
Nur 15 Minuten mit dem Schnellboot von der Stadt Kota Kinabalu entfernt auf der tropisch bewaldeten Insel Gaya. Es sind keine lokalen Restaurants zu Fuss erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt 40 Minuten mit dem Speedboot und Fahrzeug des Hotels.
Angebot
Im «Feast Village» ist der Name Programm: ganztags geöffnet mit asiatisch beeinflussten Gerichten. Das gediegene «Fisherman’s Cove» serviert abends frischen Fisch und Seafood. Erfrischungen und «Sundowners» nimmt man in der Pool Bar & Lounge ein. Für das ganz spezielle Kulinarik-Erlebnis fährt man fünf Bootminuten an die Tavajun Bay, wo Essen aus Tontöpfen zubereitet wird oder ein Gourmet Picknick bestellt werden kann.
Zimmer
Die 120 komfortablen Villen wurden ganz im landestypischen Stil mit einheimischen Materialien erbaut und stufenweise harmonisch in die natürliche Umgebung der Hügel eingebettet. Zeitgenössische Eleganz und ein warmes Licht- und Farbkonzept im Innendesign prägen die grosszügigen Zimmer. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe, Föhn sowie grossem, offenem Badezimmer mit übergrosser Badewanne. Alle Villen haben eine Wohnfläche von 47 m² und verfügen über eine Veranda mit Tagesbetten.
In kurzer Gehdistanz gelangt man zum schönen Sandstrand.
Die 120 komfortablen Villen wurden ganz im landestypischen Stil mit einheimischen Materialien erbaut und stufenweise harmonisch in die natürliche Umgebung der Hügel eingebettet. Zeitgenössische Eleganz und ein warmes Licht- und Farbkonzept im Innendesign prägen die grosszügigen Zimmer. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe, Föhn sowie grossem, offenem Badezimmer mit übergrosser Badewanne. Alle Villen haben eine Wohnfläche von 47 m² und verfügen über eine Veranda mit Tagesbetten.
Bayu Villa (20): Die Villen sind umgeben von Mangroven und liegen idyllisch an einem sanften Berghang.
In kurzer Gehdistanz gelangt man zum schönen Sandstrand.
Canopy Villa (48): Am Berghang gelegen, inmitten üppigem Regenwald und tropischen Mangroven.
Kinabalu Villa (52): Von diesen Villen geniesst man die schönste Aussicht; an klaren Tagen bis zum Mount Kinabalu!
ab CHF 131.– / pro Person
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