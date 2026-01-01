Ein Höhepunkt ist das preisgekrönte Spa Village, das malerisch inmitten Mangroven liegt und neben Massagen und Spa Anwendungen auch Yoga und Meditation anbietet. 40 m langer Pool, Kinderpool, PADI Tauchbasis, Fitnesscenter, Bibliothek, Geschenkshop, Kajak, Stand-up Paddle, Jogging-Pfad, Sunset-Cruise, Schnorcheln, Hochseefischen, Dschungeltreks, Yacht Charter, Koch- und Kunsthandwerkkurse. Ob aktiv, kreativ, sportlich, romantisch oder entspannend - es ist für jeden Gast etwas dabei!

In der Tavajun Bay, fünf Bootsminuten vom Hotel entfernt oder nach einem 45-minütigen Dschungeltrek erreichbar, betreibt das Hotel das «Gaya Island Resort Marine Centre», welches eine Schildkröten-Aufzuchtstation beinhaltet. Zudem lädt die geschützte Bucht mit einem wunderschönen Sandstrand und komfortablen Liegen zum Entspannen und Verweilen ein.