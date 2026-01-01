African Dream ab Kapstadt

1 . Tag Kapstadt Nach Ihrer Ankunft am Flughafen von Kapstadt werden Sie von einem Vertreter unseres Agenten empfangen und anschliessend zu Ihrem Hotel transferiert. Nutzen Sie den freien Nachmittag zum Akklimatisieren oder erkunden Sie «The Mother City» auf eigene Faust. Ihre Unterkunft liegt am Fusse des berühmten Tafelbergs. Übernachtung Camissa House o.ä.

2 . Tag Kapstadt Auf einer privat geführten Halbtagestour entdecken Sie Kapstadt. Dank der traumhaften Lage zwischen Tafelberg und Tafelbucht gehört Kapstadt zu den schönsten Städten dieser Welt. Auf der Tour fahren Sie mit der Gondelbahn auf den Tafelberg (wetterabhängig/ fakultativ). Bestaunen Sie die atemberaubende Aussicht und erleben Sie auf der Weiterfahrt die quirlige Innenstadt. Übernachtung Camissa House o.ä.

3 . Tag Kap der Guten Hoffnung Heute steht ein Ausflug zum südwestlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents, dem bekannten Kap der Guten Hoffnung auf dem Programm. Von hier aus geniessen Sie einen herrlichen Ausblick auf die Weiten des Ozeans. Unterwegs halten Sie auch in Boulder’s Beach (fakultativ), wo Sie eine Pinguinkolonie aus nächster Nähe beobachten können. Die Pinguine sind ein sehr beliebtes Fotosujet. Auf der Rückfahrt erleben Sie eine der schönsten Küstenstrassen Südafrikas hautnah und fahren entlang des berühmten Chapman’s Peak Drive (wetterabhängig). Übernachtung Camissa House o.ä.

4 . Tag Kapstadt Gestalten Sie den heutigen Tag nach Ihren eigenen Vorstellungen. Kapstadt bietet eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten. Entdecken Sie beispielsweise die zahlreichen Geschäfte an der Victoria & Alfred Waterfront, unternehmen Sie einen Ausflug zum Botanischen Garten in Kirstenbosch oder flanieren Sie durch Kapstadts Strandvorort Camps Bay. Übernachtung Camissa House o.ä.

5 . Tag Weingebiet Nach dem Frühstück reisen Sie in die Weinanbaugebiete weiter. Sie übernachten in einer der exklusivsten Unterkünfte der Region: Das einzigartige Brookdale Estate umgeben von Weinreben und dramatischen Bergkulissen. Das im Kapholländischen Stil erbaute Manor House lässt keine Wünsche offen. Im Bistro werden saisonal Köstlichkeiten angeboten und im Tasting Room können die auserlesenen Weine des Brookdale Estate degustiert werden. Die Zimmer sind individuell und in warmen Farben eingerichtet. Übernachtung Brookdale Estate o.ä.

6 . Tag Weingebiet Auf einer privat geführten Tour entdecken Sie heute die wunderschönen Winelands. Franschhoek, Stellenbosch und Paarl heissen die Hauptorte dieser Region. Die Beliebtheit der südafrikanischen Weine hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Degustieren Sie die feinen Tropfen beim Besuch von verschiedenen Weingütern. Übernachtung Brookdale Estate o.ä.

7 . Tag Privates Wildreservat Privattransfer vom Hotel zum Flughafen von Kapstadt und Flug zum Krüger Nationalpark. Per Strassentransfer werden Sie zur Lodge gebracht und geniessen am Nachmittag bereits die erste Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug mit einem professionellen Guide. Ihre Lodge befindet sich in einem privaten Wildreservat im tierreichen Sabi Sand Gebiet. Die Silvan Safari Lodge liegt direkt am Manyeleti River. Von Ihrem privaten Plungepool erhaschen Sie während einer angenehmen Abkühlung einen fantastischen Blick auf den Fluss. Übernachtung Silvan Safari Lodge o.ä.

8-9 . Tag Privates Wildreservat Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der Safaris: Frühmorgens werden Sie jeweils mit Kaffee oder Tee geweckt. Jetzt, wenn die Tiere besonders aktiv sind, haben Sie gute Chancen, die «Big 5» zu sichten. Gut ausgebildete Ranger führen Sie auf die Spuren von Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffeln und Nashörnern. Tagsüber haben Sie Zeit die Annehmlichkeiten der Lodge zu geniessen und beispielsweise einige entspannte Stunden im Spa zu verbringen. Am späteren Nachmittag steht erneut eine Pirschfahrt auf dem Programm. Zum Sonnenuntergang wird tradionellerweise an einem schönen Ort mitten im Busch gestoppt und der Ranger serviert Ihnen einen «Sundowner Drink». Übernachtungen Silvan Safari Lodge o.ä.

10 . Tag Benguerra Island Von der Silvan Safari Lodge erfolgt der Transfer zum Flughafen, von wo Sie weiter nach Mozambique fliegen. Nach Ihrer Landung in Vilanculos fliegen Sie per Helikopter weiter nach Benguerra Island. Halten Sie den Fotoapparat bereit, unterwegs bietet sich Ihnen eine fantastische Aussicht auf das türkisblaue Meer und die Sandbänke. Auf der 11 km langen und 5,5 km breiten Insel Benguerra wohnen Sie in einem kleinen Juwel direkt am weissen Sandstrand. Übernachtung Azura Benguerra o.ä.

11-13 . Tag Benguerra Island Die nächsten Tage ist am wunderschönen Sandstrand Entspannung pur angesagt und Sie haben Zeit, die vergangenen Tage im Südlichen Afrika nochmals Revue passieren zu lassen. Ihre Unterkunft bietet zudem ein breites Aktivitäten-Angebot (teilweise gegen Aufpreis). Es werden Inselrundfahrten, Sundowner- Touren mit einer tradtionellen Dhow, Strandpicknicke, Reitausflüge entlang des Strandes und Katamaranfahren angeboten. Auch Taucher und Schnorchler kommen hier auf Ihre Kosten und können die farbige Unterwasserwelt entdecken. Für entspannte Stunden empfiehlt sich ein Besuch im Spa, das ein breites Angebot an Massagen und Behandlungen anbietet. Sie wohnen in komfortablen und im tropischen Chic gestalteten Villas, die über eine private Terrasse verfügen. Von Ihrem Zimmer aus haben Sie direkten Zugang zum Strand. Übernachtungen Azura Benguerra o.ä.

14 . Tag Vilancoulos Heute erfolgt der Rückflug per Helikopter nach Vilanculos. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.