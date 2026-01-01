Südafrika mit dem Bike entdecken ab Kapstadt

1 . Tag Kapstadt Ankunft am Flughafen und Transfer zum Hotel in Kapstadt. Danach brechen Sie zu einer Stadtorientierungs-Radtour auf. Später haben Sie die Möglichkeit, mit der Seilbahn auf den Tafelberg zu fahren und den Sundowner zu geniessen.

2 . Tag Kap der Guten Hoffnung Sie fahren nach Simon's Town und besuchen die afrikanische Pinguinkolonie am Boulders Beach. Anschliessend biken Sie am Kap der Guten Hoffnung. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, an einer Township-Tour per Bike teilzunehmen.

3 . Tag Stellenbosch Sie werden im Hotel in Kapstadt abgeholt und in die Winelands transferiert. Von dort aus unternehmen Sie eine einfache Biketour nach Stellenbosch, wo Sie übernachten.

4 . Tag Franschhoek Sie beginnen die Fahrt in der Stadt und bewundern die Cape-Dutch-Architektur, während Sie die Landschaft vom Bikesattel aus geniessen. Die Fahrt führt über den Helshoogte- Pass durch Pniel, einer der schönsten Orte im Kap und endet in einem der vielen Weingüter, wo ein Mittagessen mit lokalen Weinen empfohlen wird.

5 . Tag Hermanus Sie fahren über den steilen und kurvenreichen Franschhoek Pass vorbei in Richtung Botriver. Weiter geht es zum Hemel- und Aarde-Tal für ein Mittagessen und eine Weinprobe.

6 . Tag Hermanus und Gansbaai Beginnen Sie Ihren Morgen mit einem gemütlichen Spaziergang entlang der atemberaubenden Klippenpfade, die einen Panoramablick auf den funkelnden Ozean bieten. Nach dem Frühstück fahren Sie nach Stanford von dort aus fahren Sie mit Ihrem Bike nach Gansbaai.

7 . Tag Karoo-Landschaft Abfahrt für einen 4-stündigen Transfer nach De Rust. Anschliessend geht es mit dem Bike weiter und Sie fahren an diversen Straussenfarmen vorbei.

8 . Tag Meiringspoort Geniessen Sie heute 24 oder 48 km meist flaches Biken auf der grossartigen Strasse durch Meiringspoort. Zuletzt erkunden Sie die Cango Caves mit ihren prächtigen Höhlen und Tropfstein-Formationen.

9 . Tag Buffels Bay Die Fahrt führt Sie durch üppige Farmlandschaften, die von Wäldern gesäumt sind, hinunter zum Indischen Ozean und zu schönen weissen Stränden. Die Strecke endet an der Küste in Buffels Bay, wo Sie ein Picknick am Strand geniessen.

10 . Tag Plettenberg Bay Sie biken auf ruhigen Strassen über den alten Bloukrans Pass inmitten des üppigen Waldes und nehmen das Mittagessen im Tsitsikamma Nationalpark zu sich, mit Blick auf den Indischen Ozean. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, eine kleine Wanderung zu unternehmen oder den Strand zu geniessen.

11 . Tag Sunlands/Addo Region Sie können optional eine kleine Wanderung entlang der Robberg-Halbinsel mit schönem Ausblick auf die Plettenberg-Bucht unternehmen. Danach fahren Sie zur neuen Unterkunft in Sunlands. Am späten Nachmittag beobachten Sie auf einer Pirschfahrt die Big Five und andere Wildtiere.

12 . Tag Addo Region Sie Biken auf Landstrassen, die vom Addo Park gesäumt werden, während die Zuurberg- Berge im Hintergrund aufragen. Später kehren Sie in den Addo Elephant National Park zurück, um eine weitere Pirschfahrt zu unternehmen.

13 . Tag Gqeberha (Port Elizabeth) Es gibt eine letzte optionale Biketour im Sundays River Valley zu einem Aussichtspunkt. Nach dem Frühstück, Check-out und Transfer zum Flughafen in Port Elizabeth. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.