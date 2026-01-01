Von Kapstadt nach Windhoek ab Kapstadt

1-3 . Tag Kapstadt (ca. 20 km) Ankunft in Kapstadt am Flughafen und Übernahme des gebuchten Mietwagens. Anschliessend Fahrt zu Ihrer gebuchten Unterkunft. Sie haben Zeit Kapstadt zu erkunden oder den Tag in einem der gemütlichen Cafés ausklingen zu lassen. Übernachtung CloudNine Boutique Hotel o.ä.

4-5 . Tag Wellington (ca. 80 km) Weiter geht es in die weitläufigen Weinländer. Hier haben Sie die Möglichkeit in einer der besten Weinregionen des Kaps einen der hier produzierten Weine zu verkosten. Unternehmen Sie eine Kellerführung und Weinprobe auf eines der vielen Weingüter. Übernachtungen Val Du Charron Wine & Leisure Estate o.ä.

6 . Tag Clanwilliam (ca. 190 km) Heute fahren Sie durch das szenenreiche Ceder Gebirge nach Citrusdal, wo der Hauptanteil der südafrikanischen Früchte und auch der weltbekannte Rooibos Tee herstammen. Die Fahrt führt an riesigen Obstplantagen, wunderschöne Bergzüge nach Clanwilliam, wo Sie die heutige Unterkunft erreichen. Übernachtungen Yellow Aloe Guetshouse o.ä.

7 . Tag Orange River (ca. 500 km) Heute steht ein längerer Abschnitt vor Ihnen, jedoch die gut ausgebaute Asphaltstrasse und das Ziel lohnen sich. Sie erreichen die Grenze zu Namibia am Orange Fluss. Der Oranje (Englisch: Orange River) ist mit 2.160 Kilometern nach dem Zambezi der zweitlängste Fluss im südlichen Afrika. Die Oase direkt am Fluss und bietet Ihnen Abkühlung und abenteurliche Aktivitäten, wie geführte Kanufahrten, die Sie am folgenden Morgen vor der Weiterreise unternehmen können. Übernachtung Norotshama River Resort o.ä.

8 . Tag Fish River Canyon (ca. 116 km) Die Reise führt Sie weiter zum Fish River Canyon. Der Canyon, eines der grossartigsten Naturwunder Namibias, ist etwa 160 km lang, bis zu 550 m tief und gehört zweifelsohne zu den grössten Canyons der Welt. Übernachtung Canyon Lodge o.ä.

9-10 . Tag Aus & Lüderitz (ca. 303 km) Nach dem Frühstück verlassen Sie die Dünenlandschaft Richtung Süden nach Aus. Der Ort ist bekannt für seine Wildpferde. Planen Sie einen Spaziergang durch diese bezaubernde und abwechslungsreiche Gegend. Am nächsten Tag können Sie kurz vor Lüderitz Kolmanskop besuchen. Eine geführte Tour durch die Geisterstadt lässt die Vergangenheit erneut aufleben. Am Nachmittag haben Sie Zeit in der Lodge zu entspannen. Übernachtungen Klein Aus Vista Desert Horse Inn o.ä.

11-12 . Tag Sossusvlei (ca. 345 km) Früh am Morgen fahren Sie in die Namibwüste. Die spektakulären, rötlich leuchtenden Sanddünen gehören zu den grössten Dünen der Welt. Am nächsten Tag können Sie bei Sonnenaufgang nach Sossusvlei fahren, um die Dünen zu Fuss zu erklimmen. Die riesigen Sanddünen bieten ein unvergessliches Panorama. Den Rest des Tages können Sie am Pool Ihrer Lodge verbringen oder auf einer Naturfahrt das Gebiet erkunden. Übernachtung The Elegant Desert Lodge o.ä.

13 . Tag Windhoek (ca. 295 km) Nach dem Frühstück nehmen Sie Abschied und fahren das Hochplateau hinauf. Der endlose Himmel und die Dornbuschsavanne zeigen sich noch einmal von ihrer besten Seite und auch einige Antilopen oder Warzenschweine lassen sich bestimmt nochmal blicken, bevor Sie wieder in der Hauptstadt Windhoek ankommen. Rückgabe Ihres Mietwagens. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.