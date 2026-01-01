Eine Welt in einem Land ab Johannesburg

1 . Tag Johannesburg Tag zur freien Verfügung. Nehmen Sie an einer Stadtrundfahrt in Johannesburg teil oder besuchen Sie das Apartheid Museum (optional). Am Abend treffen Sie Ihre Reiseleitung für einen kurzen Informationsaustausch. Übernachtung Protea Hotel Balalaika o.ä.

2 . Tag Panoramaroute Weiter geht es entlang der Panoramaroute nach Hazyview. Unterwegs besuchen Sie den atemberaubenden Blyde River Canyon, Three Rondavels, Bourke’s Luck Potholes und weitere Sehenswürdigkeiten. Übernachtung ANEW Resort Hazyview o.ä.

3 . Tag Krüger Nationalpark Entdecken Sie bei einer ganztägigen Pirschfahrt im geschlossenen Fahrzeug (optional im offenen Fahrzeug möglich) den legendären Krüger Nationalpark. Übernachtung ANEW Resort Hazyview o.ä.

4 . Tag Krüger Nationalpark Sie fahren heute durch den Krüger Nationalpark südlich nach Malelane. Geniessen Sie die Tierbeobachtung im geschlossenen Fahrzeug (auch optional im offenen Fahrzeug möglich). Am Nachmittag erreichen Sie Ihre Lodge. Übernachtung Pestana Kruger Lodge o.ä.

5 . Tag Eswatini (Swaziland) Fahrt durch das Eswatini Königreich wo Sie eine abwechslungsreiche und ursprüngliche Vegetation erleben. Weiter geht es Richtung Süden nach KwaZulu-Natal. Übernachtung Anew Hotel Hluhluwe & Safaris o.ä.

6 . Tag Hilton Der heutige Tag führt Sie nach St. Lucia, wo Sie bei einer Bootsfahrt (optional) die ausgeprägte Flora und Fauna bestaunen können. Mit etwas Glück treffen Sie auf Nilpferde und Krokodile. Die Reise führt Sie weiter ins Landesinnere. Am späten Nachmittag erreichen Sie das malerische Dorf Hilton. Übernachtung Anew Hotel Hilton o.ä.

7 . Tag Wild Coast Es geht weiter in die kleine Stadt Howick, wo Sie einen Halt an den wunderschönen Howick Falls einlegen. Anschliessend Weiterfahrt zu den majestätischen Drakensbergen. Geniessen Sie am Nachmittag die Berglandschaft und die zahlreichen Aktivitäten im Resort (optional). Übernachtung Premier Resort Sani Pass o.ä.

8 . Tag Wild Coast Nach dem Frühstück geht es weiter über Bergstrassen, durch Flüsse und Täler. Nach der Ankunft in Mthatha besuchen Sie das Nelson-Mandela-Museum in der Stadt (wenn es die Zeit erlaubt). Übernachtung Garden Court Mthatha o.ä.

9 . Tag Knysna Heute erfolgt die Weiterreise zum Hafenstädtchen Port Alfred. Unterwegs besuchen Sie Qunu, den Geburtsort von Nelson Mandela. Beenden Sie den Tag mit einer Bootsfahrt bei Sonnenuntergang auf dem ruhigen Kowie River. Übernachtung The Royal St. Andrews Lodge o.ä.

10 . Tag Knysna Nach dem Frühstück reisen Sie weiter via Tsitsikamma, Storm's River Mouth und entlang der Garden Route nach Knysna. Geniessen Sie am Nachmittag das hübsche Lagunen Städtchen. Übernachtung im Premier Resort The Moorings Knysna o.ä.

11 . Tag Oudtshoorn Heute fahren Sie durch Knysna, wo Sie einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Anschliessend führt Sie die Reise über den Outeniqua Pass zur Straussenhauptstadt Oudtshoorn. Hier besuchen Sie eine der vielen Straussenfarmen von Oudtshoorn. Anschliessend besuchen Sie die bekannte Tropfsteinhöhle Cango Caves (optional). Übernachtung Protea Hotel Riempie Estate o.ä.

12 . Tag Kapstadt Entlang der Route 62 fahren Sie in die wunderschönen Weingebiete. Sie besuchen eine Weinfarm und haben die Möglichkeit an einer Wein- und Käseprobe teilzunehmen (optional). Am späten Nachmittag erreichen Sie Kapstadt. Lassen Sie den Abend an der Victoria & Alfred Waterfront ausklingen. Übernachtung StayEasy Cape Town City Bowl o.ä.

13 . Tag Kapstadt Gestalten Sie den Tag nach Ihren Vorstellungen. Nehmen Sie beispielsweise an einer optionalen Tour zum berühmten Kap der Guten Hoffnung mit Besuch der Pinguin Kolonie teil. Übernachtung StayEasy Cape Town City Bowl o.ä.

14 . Tag Kapstadt Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.