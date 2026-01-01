1 . Tag Region Krüger Nationalpark Früh am Morgen verlassen Sie Johannesburg in Richtung Osten. Auf dem Weg besuchen Sie die historische Ortschaft Haenertsburg. Ihre Lodge liegt auf einer privaten Konzession in einer tierreichen Region. Übernachtung Greenfire Bush Lodge o.ä.

2 . Tag Region Krüger Nationalpark Heute Morgen lernen Sie die Tier- und Naturwelt zu Fuss kennen. Nach einem ausgiebigen Frühstück haben Sie Zeit sich am Pool zu erholen. Am späteren Nachmittag steht eine Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug auf dem Programm mit anschliessendem Abendessen unter dem Sternenhimmel. Übernachtung Greenfire Bush Lodge o.ä.

3 . Tag Panoramaroute Sie verlassen das Reservat und starten eine faszinierende Reise entlang der Panoramaroute. Unterwegs besichtigen Sie den Blyde River Canyon, Bourke’s Luck Potholes und weitere Attraktionen. Nach einem Stopp im hübschen Ort Graskop überqueren Sie den Kowyn Pass nach Hazyview. Übernachtung Greenfire Lodge Hazyview o.ä.

4 . Tag Krüger Nationalpark Früh am Morgen fahren Sie zum weltberühmten Krüger Nationalpark, der fast halb so gross ist wie die Schweiz. Sie verbringen einen aufregenden Tag mit Tierbeobachtungen in einer faszinierenden Natur. Übernachtung Greenfire Lodge Hazyview o.ä.

5 . Tag Eswatini (Swaziland) Ihr heutiges Ziel ist das Königreich Eswatini, bekannt für alte Kulturen und beeindruckende Landschaften. Sie besuchen Steinformationen, ein Granitberg und erfahren viel über die Geschichte der Region. Übernachtung Foresters Arms Hotel o.ä.

6-7 . Tag KwaZulu-Natal Sie fahren über die Grenze nach Südafrika nach KwaZulu-Natal. In den kommenden zwei Tagen entdecken Sie die Wunder des iSimangaliso Wetlandparks mit zahlreichen Wildtieren. Übernachtungen Forest Lodge St. Lucia o.ä.

8-9 . Tag Drakensberge Weiter geht die Reise ins Landesinnere in die majestätischen Drakensberge, wo Sie nach einer aufregenden Fahrt Ihre Unterkunft, umgeben von einer weitläufigen Bergkette, erreichen. Während Ihres Aufenthaltes erwartet Sie die spektakuläre Gorge Tageswanderung. Übernachtungen Alpine Heath Resort o.ä.

10 . Tag Drakensberge Nach einem entspannten Frühstück fahren Sie weiter nach Süden in eine Gegend unberührter Schönheit. Am Nachmittag erreichen Sie eine bewirtschaftete Farm und haben Zeit, mehr über die Landwirtschaft in dieser abgelegenen Region zu erfahren. Übernachtung Flitwick Ranch o.ä.

11-12 . Tag Wild Coast Heute führt Sie die Reise durch kleine Dörfer an die unberührte Wild Coast. Auf einer Wanderung mit Ihrem Guide entlang der Küste entdecken Sie mehr von dieser rauen, aber faszinierenden Umgebung. Übernachtungen Ocean View Hotel o.ä.

13 . Tag Cradock Weiter geht es in die Karoo nach Cradock, eine Stadt im Oberlauf des Great Fish River. Erkunden Sie das Städtchen bei einer spannenden Führung. Übernachtung Tuishuise & Victoria Manor o.ä.

14 . Tag Addo Elephant Park Heute Morgen folgen Sie der Küste und machen sich langsam auf den Weg zum berühmten Addo Elephant Park, der an der beliebten Gartenroute liegt. Entdecken Sie die fantastische Tierwelt bei einer Safari. Übernachtungen Nelson Mandela Bay o.ä.

15 . Tag Knysna Die heutige Etappe führt Sie zu einem weiteren Höhepunkt der Reise, zur bekannten Garden Route. Sie besuchen den Tsitsikamma Nationalpark sowie die Brücke bei Storms River Mouth. Gegen Abend treffen Sie in Knysna ein. Übernachtung The Rex Hotel o.ä.

16 . Tag Cape Agulhas Sie reisen weiter entlang der Garden Route zum südlichsten Punkt von Afrika – dem Cape Agulhas. Geniessen Sie einen Spaziergang zum Leuchtturm, wo der kalte Atlantische Ozean auf den warmen Indischen Ozean trifft. Übernachtung Arniston Hotel o.ä.

17-18 . Tag Kapstadt Sie verlassen die südlichste Spitze Afrikas und fahren entlang der «Whale Route» und via False Bay nach Kapstadt. Unzählige Aktivitäten warten auf Sie. Übernachtungen aha Harbour Bridge o.ä.