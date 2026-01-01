1 . Tag Kapstadt Ankunft in Kapstadt und Transfer zu Ihrer Unterkunft. Erkundung der Waterfront und Abendessen in einem Restaurant. Übernachtung The Portswood Hotel o.ä.

2 . Tag Kapstadt Wanderung auf den Tafelberg mit deutschsprachigem Guide. Alternativ Wanderung am Lions Head bei schlechtem Wetter. Nachmittags halbtägige City Tour durch Kapstadt, inklusive Besichtigung von Sehenswürdigkeiten wie Das Kap Malaien Viertel und der Victoria & Alfred Waterfront. Übernachtung The Portswood Hotel o.ä.

3 . Tag Kapstadt Tagesausflug zum Kap der Guten Hoffnung auf der Kaphalbinsel. Zwischenstationen: Simons Town, Boulders Beach Pinguinkolonie und Chapman’s Peak Drive. Wanderung vom Cape of Good Hope zum Cape Point. Übernachtung The Portswood Hotel o.ä.

4 . Tag Montagu Fahrt durch die Weinanbaugebiete von Worcester und Robertson. Weinprobe auf einem Weingut. Weiterfahrt nach Montagu. Spaziergang durch die schmucke Kleinstadt. Übernachtung theLAB Robertson, Montagu Country Hotel o.ä.

5 . Tag Oudtshoorn Weiterfahrt nach Oudtshoorn, Besuch einer Straussenfarm und Führung zur Straussenzucht. Übernachtung Mooiplaas o.ä.

6 . Tag Knysna Besichtigung der Cango Caves. Weiterfahrt nach Knysna, optional Walbeobachtungssafari in Mossel Bay (wetterabhängig). Am Nachmittag unternehmen Sie eine Kayakfahrt auf der Lagune Knysnas. Übernachtung The Rex Hotel o.ä.

7 . Tag Addo Elephant Nationalpark Weiterfahrt zum Tsitsikamma Nationalpark, Wanderung zur Storms River Mündung (wetterabhängig). Ankunft im Addo Elephant Park, Pirschfahrt im offenen Fahrzeug. Übernachtung Hopfield BnB o.ä.

8 . Tag Addo Elephant Nationalpark Weiterfahrt zum Amakhala Wildreservat. Dort unternehmen Sie eine Jeep-Safari und beobachten dabei die afrikanische Tierwelt. Mittagessen in einer Lodge. Übernachtung Hopfield BnB o.ä.

9 . Tag Gqeberha (Port Elizabeth) & Durban Fahrt nach Gqeberha. Weiterflug nach Durban (nicht inklusive) und Transfer nach Umhlanga. Am Abend haben Sie Zeit für einen Strandspaziergang. Übernachtung Greenfire Dolphin Coast o.ä.

10 . Tag St. Lucia & Hluhluwe Fahrt nach St. Lucia. Am späten Nachmittag unternehmen Sie eine Bootssafari auf dem St. Lucia Estuary. Nilpferde und Korkodile können beobachtet werden. Übernachtung in der Umlilo Lodge o.ä.

11 . Tag Eswatini Heute unternehmen Sie frühmorgens eine Pirschfahrt im Hluhluwe Umfolozi Nationalpark. Dannach fahren Sie weiter nach Eswatini. Ihre nächste Unterkunft bietet Mountainbiketouren an, diese können im Vorfeld gegen Aufpreis dazugebucht werden. Übernachtung im Foresters Arms o.ä.

12 . Tag Panoramaroute Nach dem Frühstück verlassen Sie Eswatini und reisen wieder nach Südafrika ein. Am Nachmittag erreichen Sie die Panorama Route. Sie nehmen Sie an einer Zipline Tour teil, bei der Sie sich von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingen. Übernachtung Gecko Lodge o.ä.

13 . Tag Krüger Nationalpark Auf dem Weg zum Krüger Nationalpark lernen Sie die atemberaubende Landschaft entlang der Panorama Route kennen. Sie besuchen die schönen Aussichtspunkte und Naturphänomene Bourkes Luck Potholes, Three Rondavels am Blyde River Canyon und God’s Window. Am Nachmittag können Sie fakultativ den afrikanischen Busch hautnah auf einer Fusspirsch mit einem lokalen Guide erleben. Übernachtung Kubu Safari Lodge o.ä.

14 . Tag Krüger Nationalpark Erleben Sie eine aufregende Pirschfahrt im Krüger Nationalpark. Hier leben zahlreiche Tiere, darunter die berühmten Big-Five. Beobachten Sie Löwen beim Sonnen, Zebras beim Grasen und Elefanten am Wasserloch. Übernachtung Kubu Safari Lodge o.ä.

15 . Tag Johannesburg Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.