Aktivreise Südafrika ab Kapstadt
Aktivreise Südafrika ab Kapstadt
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights:
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15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kapstadt
Ankunft in Kapstadt und Transfer zu Ihrer Unterkunft. Erkundung der Waterfront und Abendessen in einem Restaurant. Übernachtung The Portswood Hotel o.ä.
2. Tag Kapstadt
Wanderung auf den Tafelberg mit deutschsprachigem Guide. Alternativ Wanderung am Lions Head bei schlechtem Wetter. Nachmittags halbtägige City Tour durch Kapstadt, inklusive Besichtigung von Sehenswürdigkeiten wie Das Kap Malaien Viertel und der Victoria & Alfred Waterfront. Übernachtung The Portswood Hotel o.ä.
3. Tag Kapstadt
Tagesausflug zum Kap der Guten Hoffnung auf der Kaphalbinsel. Zwischenstationen: Simons Town, Boulders Beach Pinguinkolonie und Chapman’s Peak Drive. Wanderung vom Cape of Good Hope zum Cape Point. Übernachtung The Portswood Hotel o.ä.
4. Tag Montagu
Fahrt durch die Weinanbaugebiete von Worcester und Robertson. Weinprobe auf einem Weingut. Weiterfahrt nach Montagu. Spaziergang durch die schmucke Kleinstadt. Übernachtung theLAB Robertson, Montagu Country Hotel o.ä.
5. Tag Oudtshoorn
Weiterfahrt nach Oudtshoorn, Besuch einer Straussenfarm und Führung zur Straussenzucht. Übernachtung Mooiplaas o.ä.
6. Tag Knysna
Besichtigung der Cango Caves. Weiterfahrt nach Knysna, optional Walbeobachtungssafari in Mossel Bay (wetterabhängig). Am Nachmittag unternehmen Sie eine Kayakfahrt auf der Lagune Knysnas. Übernachtung The Rex Hotel o.ä.
7. Tag Addo Elephant Nationalpark
Weiterfahrt zum Tsitsikamma Nationalpark, Wanderung zur Storms River Mündung (wetterabhängig). Ankunft im Addo Elephant Park, Pirschfahrt im offenen Fahrzeug. Übernachtung Hopfield BnB o.ä.
8. Tag Addo Elephant Nationalpark
Weiterfahrt zum Amakhala Wildreservat. Dort unternehmen Sie eine Jeep-Safari und beobachten dabei die afrikanische Tierwelt. Mittagessen in einer Lodge. Übernachtung Hopfield BnB o.ä.
9. Tag Gqeberha (Port Elizabeth) & Durban
Fahrt nach Gqeberha. Weiterflug nach Durban (nicht inklusive) und Transfer nach Umhlanga. Am Abend haben Sie Zeit für einen Strandspaziergang. Übernachtung Greenfire Dolphin Coast o.ä.
10. Tag St. Lucia & Hluhluwe
Fahrt nach St. Lucia. Am späten Nachmittag unternehmen Sie eine Bootssafari auf dem St. Lucia Estuary. Nilpferde und Korkodile können beobachtet werden. Übernachtung in der Umlilo Lodge o.ä.
11. Tag Eswatini
Heute unternehmen Sie frühmorgens eine Pirschfahrt im Hluhluwe Umfolozi Nationalpark. Dannach fahren Sie weiter nach Eswatini. Ihre nächste Unterkunft bietet Mountainbiketouren an, diese können im Vorfeld gegen Aufpreis dazugebucht werden. Übernachtung im Foresters Arms o.ä.
12. Tag Panoramaroute
Nach dem Frühstück verlassen Sie Eswatini und reisen wieder nach Südafrika ein. Am Nachmittag erreichen Sie die Panorama Route. Sie nehmen Sie an einer Zipline Tour teil, bei der Sie sich von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingen. Übernachtung Gecko Lodge o.ä.
13. Tag Krüger Nationalpark
Auf dem Weg zum Krüger Nationalpark lernen Sie die atemberaubende Landschaft entlang der Panorama Route kennen. Sie besuchen die schönen Aussichtspunkte und Naturphänomene Bourkes Luck Potholes, Three Rondavels am Blyde River Canyon und God’s Window. Am Nachmittag können Sie fakultativ den afrikanischen Busch hautnah auf einer Fusspirsch mit einem lokalen Guide erleben. Übernachtung Kubu Safari Lodge o.ä.
14. Tag Krüger Nationalpark
Erleben Sie eine aufregende Pirschfahrt im Krüger Nationalpark. Hier leben zahlreiche Tiere, darunter die berühmten Big-Five. Beobachten Sie Löwen beim Sonnen, Zebras beim Grasen und Elefanten am Wasserloch. Übernachtung Kubu Safari Lodge o.ä.
15. Tag Johannesburg
Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.
Aktivreise 15 Tage ab Kapstadt bis Johannesburg
- Rundreise gemäss Ausschreibung
- Deutschsprechende Reiseleitung von Tag 2 bis 15
- Unterkunft in Mittelklassehotels/Lodges
- 14 x Frühstück, 1 x Mittagessen, 3 x Abendessen
- Klimatisiertes Tourenfahrzeug
- Flughafentransfers (englischsprechend)
- Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
- Ausführliche Reisedokumentation
- Flug von Port Elizabeth - Durban
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
- Getränke
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Der Retourflug kann frühstens ab 16 Uhr gebucht werden.
Wir empfehlen eine zusätzliche Nacht vor und nach der Reise in Johannesburg/Kapstadt zu buchen.
- Ausflugspaket kann dazugebucht werden: Geführte Wanderung auf den Tafelberg mit deutschsprachigem Reiseleiter, Oneway Tickets für die Cableway vom Tafelberg, Wanderung am Kap der guten Hoffnung, 2 Stunden Kayaking in Knysna (nicht geführt), Zipline Tour in Hazyview (englichsprachig geführt)
Preise
15 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage